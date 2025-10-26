Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Giới trẻ xứ Lạng hưởng ứng chiến dịch ‘Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến’

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Ngày 25/10, tại Lạng Sơn diễn ra chương trình phát động chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình do Sở Giáo dục- Đào tạo kết hợp với ban ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính Trường THPT Việt Bắc, kết nối với hàng chục điểm cầu tại các trường học trong tỉnh, thu hút khoảng 3.000 học sinh, sinh viên tham gia.

2.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình.

Trước thực trạng các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, cảnh giác trước các hình thức lừa đảo qua mạng; góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đoàn kết và văn minh trên địa bàn Lạng Sơn.

3.jpg
Cán bộ Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền với giới trẻ xứ Lạng.
5.jpg
Sôi nổi thảo luận.

Trong chương trình, giới trẻ xứ Lạng được cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên không gian mạng như: giả mạo cơ quan chức năng, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, mạo danh người thân để vay tiền, hay dụ dỗ đầu tư trực tuyến; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống, bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng. Bên cạnh đó, các em cùng trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tế thường gặp trong quá trình sử dụng mạng xã hội, qua đó hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm.

6.jpg
Các em học sinh Lạng Sơn tham gia thảo luận, bày tỏ tình cảm, thái độ của mình đối với chiến dịch "Không một mình- cùng nhau an toàn trực tuyến"
4.jpg
1.jpg
Thể hiện quyết tâm thực hiện chiến dịch hiệu quả, sâu rộng.

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh mạng, giữ vững môi trường học đường an toàn, thân thiện trong thời đại số.

Nguyễn Duy Chiến
