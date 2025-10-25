Bộ Công an kêu gọi sự chung tay đối phó tội phạm mạng xuyên biên giới

TPO - Các tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới đặt trụ sở tại những quốc gia có nhiều kẽ hở trong hệ thống pháp luật để nhắm đến nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Công an Việt Nam kêu gọi sự chung tay, phối hợp hành động giữa các quốc gia để đối phó.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh nội dung này tại cuộc toạ đàm về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến diễn ra chiều 25/10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: BCA

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, hiện nay, thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội to lớn đây, không gian mạng cũng làm nảy sinh, gia tăng của các loại tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, thời gian gần đây, hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến diễn ra hết sức phức tạp, có xu hướng tăng mạnh, gây thiệt hại lớn cho người dân các quốc gia.

Tính đến tháng 9 năm nay, Việt Nam có hơn 78,4 triệu người sử dụng internet chiếm khoảng 80% dân số; hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội; gần 170 triệu kết nối di động tại Việt Nam, tương đương khoảng 170% dân số.

Bên cạnh những lợi ích khoa học công nghệ đem lại, Việt Nam đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Năm 2024, Bộ Công an Việt Nam phát hiện hơn 6.000 vụ việc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, với tổng số thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Công an các đơn vị, địa phương điều tra, khởi tố nhiều vụ án, bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, các đối tượng hoạt động thực hiện hành vi phạm tội hiện nay chủ yếu nằm tại địa bàn quốc gia láng giềng, địa bàn vùng giáp biên Việt Nam. Đây cũng là một trong những khó khăn của cơ quan chức năng trong quá trình điều tra truy bắt xử lý loại tội phạm này.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ngoài việc triệt để lợi dụng các đặc tính ẩn danh, xuyên biên giới, các kỹ thuật, sự phát triển khoa học công nghệ mới, các đối tượng còn nắm bắt các sự kiện, xu thế liên quan đến hoạt động, đời sống của người dân để xây dựng, nâng cấp các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, làm cho các nạn nhân ngày càng khó khăn trong việc nhận biết để chủ động phòng ngừa.

Các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: BCA

Bộ Công an Việt Nam xác định 4 nhóm thủ đoạn lừa đảo chính hiện nay, gồm giả danh cơ quan thực thi pháp luật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua đầu tư, và phát tán mã độc.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác từ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tổ chức một cách thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền cảnh báo cho người dân... Mới đây, Việt Nam phối hợp với Google, TikTok triển khai những chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo; thành lập Liên minh niềm tin số với sự tham gia của các nền tảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người có uy tín, ảnh hưởng trên không gian mạng cùng tham gia công tác tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ...

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

Thời gian tới, các loại tội phạm có yếu tố công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tiếp tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng sẽ tăng cường lợi dụng các công nghệ mới, triệt để lợi dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để xây dựng kịch bản tiếp cận người dân nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới đặt trụ sở tại các quốc gia có nhiều kẽ hở trong hệ thống pháp luật để nhắm đến nạn nhân tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

“Để giải quyết những khó khăn, thách thức nêu trên, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cần phải có sự chung tay, phối hợp, cùng hành động của các quốc gia trên thế giới”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Đại biểu từ các quốc gia, tổ chức quốc tế đã thảo luận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mạng, trong đó có tội phạm lừa đảo trực tuyến trong thời gian tới.