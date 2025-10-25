Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Sắp xây 7 trường học 1.500 tỷ tại các xã biên giới Gia Lai

Trương Định
TPO - Hơn 1.500 tỷ đồng sẽ được đầu tư để xây dựng 7 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Địa phương đang lên kế hoạch để chuẩn bị khởi công dự án vào đầu tháng 11/2025.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục tại vùng khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương triển khai Đề án thí điểm xây dựng 100 Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 100 xã biên giới trên cả nước.

Theo đó, tại Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng 7 trường tại 7 xã biên giới của tỉnh gồm: Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom. Tổng vốn thực hiện dự án hơn 1.516 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương gần 1.468 tỷ đồng.

a1.jpg
Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (hàng đầu thứ 4 từ phải qua), kiểm tra các công việc chuẩn bị triển khai dự án tại xã Ia Nan.

Ngày 25/10, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) tại 7 xã biên giới của tỉnh.
Theo ông Lâm Hải Giang, việc xây dựng trường học cho các xã biên giới là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng biên giới.

Ông Giang nhấn mạnh, khi hoàn thành, dự án sẽ giúp hàng nghìn học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập, ăn ở ổn định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.

Ông Giang đề nghị các xã biên giới khẩn trương phối hợp với các đơn vị để thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện trước ngày 29/10. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh và UBND xã Ia Nan xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức lễ khởi công vào ngày 2/11.

Trương Định
