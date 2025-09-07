Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Gấp rút xây 100 trường nội trú ở các xã biên giới

Hà Linh
TPO - Theo Bộ GD&ĐT, đơn vị đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, lựa chọn và xây dựng 100 trường nội trú ở các xã biên giới đất liền triển khai ngay trong năm 2025, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng trường học cho các xã biên giới, đơn vị đang khẩn trương triển khai một loạt nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương chuẩn bị mặt bằng, quỹ đất, lựa chọn vị trí xây dựng; xác định tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô theo mức độ 2, mức độ cao nhất của cơ sở vật chất trường phổ thông.

ban-tru.jpg
Bộ GD&Đ rà soát, lựa chọn 100 trường nội trú các xã biên giới triển khai ngay trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, lựa chọn 100 trường tiêu biểu, triển khai ngay trong năm 2025, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Các trường này được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, với diện tích trung bình từ 5–10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, tương ứng khoảng 1.000 học sinh mỗi trường; bảo đảm kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước, giao thông, viễn thông, hệ thống thoát nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cơ sở vật chất của các trường sẽ được thiết kế đồng bộ với đầy đủ các khu chức năng

Với những địa bàn khó khăn, đặc thù, diện tích đất xây dựng có thể nhỏ hơn 5 ha, quy mô học sinh dưới 1.000, nhưng vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu. Ngược lại, tại nơi dân cư tập trung, quy mô có thể lớn hơn 30 lớp, trên 1.000 học sinh.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập tổ công tác liên ngành đặc biệt do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm Tổ trưởng để kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Bộ này phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành mẫu thiết kế trường học trước ngày 15/9 để các địa phương áp dụng; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương phát động chiến dịch xây dựng trường cho học sinh các xã biên giới ngay trong tháng 10 tới.

Hà Linh
#xây trường nội trú #xã biên giới #xây dựng trường học #bộ GD&ĐT #học sinh vùng khó khăn #hỗ trợ học sinh vùng khó

