Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ khởi công hai trường nội trú vùng biên Lai Châu

TPO - Sáng 26/8, tại xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long dự Lễ khởi công xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa, đồng thời trao các phần quà hỗ trợ học sinh, nhân dân và lực lượng công an vùng biên.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Pa Tần và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Bum Nưa (tỉnh Lai Châu) có quy mô khoảng 30 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh, diện tích xây dựng 10ha, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long dự Lễ khởi công xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa, đồng thời trao các phần quà hỗ trợ học sinh, nhân dân và lực lượng công an vùng biên.

Các hạng mục được thiết kế hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Đây là hai trường nằm trong chương trình xây dựng trường nội trú tại 248 xã biên giới theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hai trường nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần củng cố an ninh - quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, 10 già làng, trưởng bản, người có uy tín; tặng 20 bộ máy vi tính, 10.000 đầu sách, cặp sách, đồng phục cho học sinh và Quỹ khuyến học trị giá 200 triệu đồng cho hai xã Pa Tần, Bum Nưa.

Các doanh nghiệp đồng hành cũng ủng hộ Quỹ khuyến học 100 triệu đồng. Đặc biệt, Bộ Công an và các đơn vị tặng 1.200 điện thoại thông minh cho nhân dân biên giới phục vụ Chương trình chuyển đổi số và Đề án 06. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng thiết bị y tế hiện đại cho Trạm Y tế Pa Tần, quà cho Công an xã và các gia đình chính sách tiêu biểu.