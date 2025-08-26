Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ khởi công hai trường nội trú vùng biên Lai Châu

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 26/8, tại xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long dự Lễ khởi công xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa, đồng thời trao các phần quà hỗ trợ học sinh, nhân dân và lực lượng công an vùng biên.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Pa Tần và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Bum Nưa (tỉnh Lai Châu) có quy mô khoảng 30 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh, diện tích xây dựng 10ha, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

535911487-1084928327139345-8792936061647601168-n.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long dự Lễ khởi công xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa, đồng thời trao các phần quà hỗ trợ học sinh, nhân dân và lực lượng công an vùng biên.

Các hạng mục được thiết kế hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Đây là hai trường nằm trong chương trình xây dựng trường nội trú tại 248 xã biên giới theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hai trường nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần củng cố an ninh - quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

535958629-1084928833805961-2356608695800159726-n.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, 10 già làng, trưởng bản, người có uy tín; tặng 20 bộ máy vi tính, 10.000 đầu sách, cặp sách, đồng phục cho học sinh và Quỹ khuyến học trị giá 200 triệu đồng cho hai xã Pa Tần, Bum Nưa.

Các doanh nghiệp đồng hành cũng ủng hộ Quỹ khuyến học 100 triệu đồng. Đặc biệt, Bộ Công an và các đơn vị tặng 1.200 điện thoại thông minh cho nhân dân biên giới phục vụ Chương trình chuyển đổi số và Đề án 06. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng thiết bị y tế hiện đại cho Trạm Y tế Pa Tần, quà cho Công an xã và các gia đình chính sách tiêu biểu.

Đức Anh
#Trường nội trú Lai Châu #Bộ Công an #giáo dục vùng biên #hỗ trợ học sinh #an ninh biên giới #phát triển khu vực #cơ sở hạ tầng giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục