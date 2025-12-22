Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân vây bắt cá sấu dài gần một mét tại khu đất hoang ở Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân đã vây bắt thành công con cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg, xuất hiện ở khu đất trũng bỏ hoang tại phường Tân Thành (Cà Mau).

Ngày 22/12, người phụ nữ ở khóm 5, phường Tân Thành (Cà Mau) cho biết, hai ngày trước chị thấy con cá sấu nằm dưới nước tại khu đất hoang gần nhà, sau đó con vật rời đi.

Đến khoảng 21h hôm qua (ngày 21/12), cá sấu tiếp tục xuất hiện ở khu vực này, khiến chị lo ngại và báo cho hàng xóm cùng tìm cách bắt giữ. Bốn người dân đã dùng cá sống móc vào cần câu để dụ cá sấu bò vào một đìa nước gần nhà, cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 20 m.

598461837-2977467212450182-5706832393097298644-n.jpg
Người dân vây bắt thành công cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg.

Tại đây, họ đặt sẵn lú (dụng cụ bắt thủy sản) để chặn bắt. Sau khoảng 30 phút, con cá sấu bị khống chế, trói lại và trình báo chính quyền địa phương để có hướng xử lý. Con cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg.

Theo chính quyền địa phương, khu vực khóm 5 không có hộ dân nuôi cá sấu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý đảm bảo an toàn.

Tân Lộc
#cá sấu #Cà Mau #bắt cá sấu #khu đất hoang #nuôi cá sấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục