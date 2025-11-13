Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hốt hoảng khi cá sấu dài 2m dính lưới ở Tây Ninh

Đồn Biên phòng ở tỉnh Tây Ninh đánh giá cao hành động của nam thanh niên giao nộp con cá sấu dài 2m, nặng 37kg.

Ngày 13-11, Đồn Biên phòng Sông Trăng ở xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận một cá sấu nặng 37kg do người dân giao nộp.

Cá sấu đã được khóa mỏ, chân đảm bảo an toàn
Cá sấu đã được khóa mỏ, chân đảm bảo an toàn

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 12-11, anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi; ngụ xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) đang đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Campuchia, thì phát hiện vật thể lớn đang quậy mạnh trong lưới. Khi kéo lên, anh Chuyển hốt hoảng khi nhận ra đó là một con cá sấu có thân dài gần 2m.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã nên anh Chuyển đã chủ động mang cá sấu đến giao nộp cho Đồn Biên phòng Sông Trăng.

Lực lượng biên phòng đã tiếp nhận, khóa mỏ và cố định bốn chân cá sấu để đảm bảo an toàn; đồng thời bảo quản và làm thủ tục bàn giao về cơ quan bảo tồn chuyên trách theo quy định.

Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá hành động của anh Chuyển thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, nhất là khu vực biên giới.

Người dân giăng lưới bắt được cá sấu liền giao nộp ngành chức năng
Người dân giăng lưới bắt được cá sấu liền giao nộp ngành chức năng

Vào ngày 27-10, một thầy giáo ở xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninhtrong lúc kéo dớn ở mương nước sau nhà thì phát hiện con cá sấu dính vào dớn nên nắm đuôi kéo ra thì bị cá sấu cắn vào chân.

Người nhà ông T. dùng mọi cách để cá sấu nhả ra nhưng vẫn không được nên đã dùng dao chặt đứt mỏ cá sấu. Ngay sau đó, ông T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Một thầy giáo đi bệnh viện sau khi bị cá sấu cắn vào chân
Một thầy giáo đi bệnh viện sau khi bị cá sấu cắn vào chân

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh xác định con cá sấu này do ông N.M.T. (ngụ cùng địa phương) nuôi. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 15 ngày, con cá sấu này (nặng 6-7kg) bị sổng chuồng, ông M.T. đã đi tìm nhưng không gặp.

Người Lao động
#cá sấu Tây Ninh #sự việc cá sấu #Đồn Biên phòng Tây Ninh #động vật hoang dã #bảo vệ môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục