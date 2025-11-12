Điều chỉnh làn tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 60 km ở TPHCM

TPO - Lực lượng chức năng TPHCM đã tổ chức điều chỉnh lại biển báo làn xe trên đường Mỹ Phước Tân Vạn - tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 60 km, thường xuyên xảy ra ùn ứ và tai nạn giao thông.

Ngày 12/11, Sở Xây dựng TPHCM đã có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua địa bàn các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa.

Theo đó, kể từ ngày 14/11, việc tổ chức phân làn đường trên tuyến Mỹ Phước Tân Vạn (từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ tới đường Võ Văn Kiệt) được điều chỉnh lại.

Đơn vị thi công tiến hành thay đổi biển báo trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Cụ thể, ở làn đường sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các loại ô tô lưu thông; làn đường giữa tổ chức cho các loại ô tô con và ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông; làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại mô tô, xe 2 - 3 bánh lưu thông.

Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước khi ra thông báo chính thức, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tiến hành phân lại làn đường Mỹ Phước Tân Vạn. Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn được thay đổi biển báo làn xe

Cùng ngày ra thông báo, lực lượng chức năng đã tổ chức điều chỉnh lại các biển báo trên tuyến Mỹ Phước Tân Vạn.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 60 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1A và điểm kết thúc giao Quốc lộ 13. Tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ và tai nạn giao thông.