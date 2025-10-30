TPHCM giải quyết ùn tắc giao thông từ phường, xã

TPO - Thành phố đang mở rộng mô hình phối hợp giữa Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an phường, xã trong điều tiết, chống ùn tắc tại các điểm nóng giao thông. Cách làm linh hoạt từ cơ sở này được kỳ vọng tạo bước chuyển mới trong xử lý kẹt xe – một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo thành phố ưu tiên thực hiện.

Linh hoạt theo từng khu vực

Ngày 30/10, tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại diện Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, phương án điều tiết và điều hòa giao thông trên toàn địa bàn. Trong đó đáng chú ý là giải pháp bố trí lực lượng CSGT phối hợp cùng công an phường, xã thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, phòng chống ùn tắc tại các khu vực trọng điểm.

Hạ tầng chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa khiến TPHCM thường xảy ra tình trạng kẹt xe (ảnh: Hữu Huy)

Theo mô hình này, CSGT phụ trách các tuyến chính, nút giao lớn, còn công an phường, xã đảm trách các tuyến nhánh và khu vực phụ cận để duy trì giao thông thông suốt. Khung giờ điều tiết không cố định mà được bố trí linh hoạt tùy theo mật độ phương tiện và đặc thù từng địa bàn. Những nơi có lưu lượng cao, nguy cơ ùn ứ lớn mới triển khai lực lượng điều hòa, tránh huy động đồng loạt gây lãng phí nhân lực.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM chỉ đạo triển khai phương án phân luồng từ xa và giải tỏa ùn tắc theo cụm khu vực. Khi xảy ra sự cố giao thông hoặc áp lực phương tiện tăng cao, các tổ điều tiết ở phường – xã sẽ phối hợp nhanh với CSGT tại chốt chính để phân dòng, giải tỏa kịp thời.

Theo nhận định của Công an TPHCM, mô hình phối hợp trên đang được duy trì thường xuyên, bước đầu mang lại hiệu quả, giúp tăng tính chủ động trong điều hành và kiểm soát giao thông giờ cao điểm.

336 điểm "đen" nguy cơ ùn tắc

Theo đại diện Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là kéo giảm ùn tắc giao thông, Công an thành phố đã giao PC08 chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực có nguy cơ ùn tắc để có phương án xử lý phù hợp.

Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn TPHCM có khoảng 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm nguy cơ cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, quốc lộ 1, quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương… Danh sách các điểm này không cố định mà được cập nhật, điều chỉnh định kỳ tùy theo tình hình thực tế.

Giao thông đô thị đang là bài toán cần sớm được tháo gỡ để tạo đà cho TPHCM phát triển đột phá (ảnh: Hữu Huy)

Một số khu vực từng là “điểm nóng” nay đã giảm áp lực đáng kể nhờ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp: phân luồng từ xa, bố trí lực lượng điều hòa giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, Công an TPHCM xác định việc kéo giảm ùn tắc là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều cấp và đặc biệt là ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Bên cạnh giải pháp nhân lực, Công an TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều khiển đèn tín hiệu và xử lý vi phạm qua hình ảnh; duy trì các tổ công tác phản ứng nhanh, sẵn sàng xử lý ngay khi có sự cố, phương tiện hư hỏng hoặc tai nạn gây cản trở giao thông.

Công tác tuyên truyền “văn hóa giao thông” đang được đẩy mạnh nhằm khuyến khích người dân tự giác tuân thủ quy định, nhường nhịn khi lưu thông, không dừng, đỗ sai quy định, không lấn làn hoặc đi ngược chiều.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì các tổ tuần tra chuyên đề, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc. Đồng thời, PC08 sẽ phối hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá định kỳ hiệu quả mô hình phối hợp từ phường, xã để điều chỉnh, mở rộng và nhân rộng cách làm hiệu quả trên toàn địa bàn thành phố.