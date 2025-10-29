Điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ

TPO - Tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ sẽ bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành, thay vì phường Tân Thuận (quận 7 cũ) như phương án trước đây.

Ngày 29/10, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM tại cuộc họp tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn thành phố về giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Theo đó, về dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối giữa khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế – hành chính của thành phố; đồng thời tăng tính liên thông với các tuyến metro trong hệ thống đường sắt đô thị, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân, UBND TPHCM ủng hộ đề xuất của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (đơn vị thuộc Vingroup) về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận, phường Tân Thuận (quận 7 cũ) sang ga Bến Thành, phường Bến Thành (quận 1 cũ).

Đồng thời, UBND TP cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung của thành phố, nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch và cải thiện giao thông khu vực trung tâm.

Hình ảnh minh họa về tuyến metro kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ. Ảnh: ChatGPT

UBND TPHCM đề nghị công ty VinSpeed tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến bảo đảm tính khả thi, tối ưu hóa khai thác, gia tăng khả năng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, đơn vị này phải phối hợp với các sở, ngành liên quan để cập nhật hướng tuyến, bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị TPHCM.

UBND TPHCM cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM – Cần Giờ, trình Hội đồng thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 2153 ngày 15/10/2025 của UBND TP.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định pháp luật, trình UBND TP xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành nội dung chỉ đạo nêu trên trước ngày 31/10/2025.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TPHCM và Sở Tài chính, VinSpeed đã đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm thành phố với Cần Giờ.

Cụ thể, tuyến sẽ bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành (thay vì phường Tân Thuận, quận 7 cũ như phương án trước đây) để kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Điểm cuối tuyến vẫn đặt tại khu vực Cần Giờ như phương án ban đầu.

VinSpeed cho biết, việc điều chỉnh này nhằm tăng tính liên thông giữa các tuyến đường sắt đô thị, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư của toàn mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.

Theo phương án kỹ thuật, đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được thi công ngầm để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đoạn còn lại từ Tân Thuận đến Cần Giờ giữ nguyên như phương án ban đầu.

Trước đó, Công ty VinSpeed đã gửi hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị TPHCM – Cần Giờ đến Sở Tài chính TP để thẩm định và trình UBND thành phố xem xét chủ trương đầu tư. Tuyến được kỳ vọng góp phần kết nối trung tâm thành phố với khu vực ven biển Cần Giờ, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ tại khu vực phía Nam thành phố.