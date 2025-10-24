Công nghệ nào xử lý nền đất tại dự án lấn biển Cần Giờ thi công 'thần tốc'?

TPO - Dự án Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan - “người khổng lồ” trong các dự án lấn biển trị thủy và phát triển kinh tế, giúp đảm bảo kiên cố các công trình xây dựng, tuyệt đối bền vững lâu dài.

Bảo hành trọn đời

Tại tọa đàm giới thiệu dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup tổ chức mới đây, chủ đầu tư cho biết Cần Giờ (TPHCM) là vùng cửa sông, ven biển, có cấu trúc địa chất đặc thù được hình thành qua nhiều lớp trầm tích.

Phối cảnh dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise.

Theo kết quả khảo sát, lớp trên cùng của nền đất là cát pha bùn sét mềm, dày khoảng 18 - 24 m, bên dưới là các lớp sét cát pha có trạng thái từ dẻo đến nửa cứng. Ở độ sâu 36 - 40 m, nền đất trở nên rắn chắc hơn với các lớp cát chặt, phù hợp để đặt móng cho các công trình quy mô lớn. Hiểu đặc tính địa chất Cần Giờ, Vinhomes cùng các đối tác tư vấn đã khảo sát kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp lấn biển phù hợp.

Cụ thể, Cần Giờ có sự hình thành địa chất giống với khu vực giáp sông ở TPHCM. So sánh với khu vực Bình Thạnh, các chuyên gia nhận thấy 2 khu vực có địa chất tương đồng. Theo đó, Bình Thạnh có tầng địa chất yếu phía trên có chiều dày khoảng 30m, trong khi Cần Giờ có chiều dày khoảng 20m. Địa chất càng xuống dưới càng tốt hơn. Khi ở độ sâu 36 - 40m thì cả 2 khu vực đều xuất hiện lớp đất tốt, có thể cắm mũi cọc vào đây.

Các công nghệ này đã từng được ứng dụng thành công tại công trình Nhà máy VinFast 335 ha hiện đại hàng đầu Đông Nam Á nơi vùng biển sát bờ Cát Hải, Hải Phòng từ năm 2017.

Sau nghiên cứu, các công ty tư vấn thiết kế xây dựng hàng đầu về thiết kế nền móng cho các công trình lấn biển đã đưa ra giải pháp, với công trình thấp tầng, cọc ép sẽ được đưa tới lớp đất tốt ở độ sâu 36 - 40m. Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65 - 80m, tương tự cách Vinhomes đã áp dụng thành công tại Central Park và Golden River.

Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền. Cách làm này giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi và không gây xáo trộn môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Cát được bơm vào, san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Lớp cát này vừa thay thế phần đất yếu, vừa tạo nền vững chắc đủ khả năng chịu tải cho các công trình đô thị. Giải pháp này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. Hiện nay, công nghệ đó được mang đến Cần Giờ, nhưng được nâng cấp với các nghiên cứu địa chất đặc thù để bảo đảm an toàn và bền vững lâu dài.

Đại diện Tập đoàn Vingroup khẳng định: “Vingroup sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán. Nếu có lún sụt, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là lời hứa bảo chứng tuyệt đối cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư”.

Ngoài ra, dự án còn kết hợp giải pháp sinh thái như trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu giúp bồi đắp nên những kỳ quan công trình đáng ngưỡng mộ tại siêu đô thị biển này.

Tăng kết nối giao thông

Dự án Vinhomes Green Paradise tọa lạc ở xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), với tổng diện tích 2.870 ha. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị cấp tiến nhất thế giới hiện nay - ESG (Environmental - Social - Governance) với tôn chỉ hài hòa giữa con người - thiên nhiên - công nghệ, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững và khai thác tối đa lợi thế sinh thái tự nhiên.

Bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise cho biết, khu nhà ở thấp tầng, sân golf, nhà hát, khu vui chơi thuộc siêu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ khởi công cuối năm nay. Giai đoạn hai sẽ triển khai vào giữa năm 2026, tập trung làm đường sá và các hạng mục kỹ thuật.

Khu nhà ở thấp tầng, sân golf, nhà hát, khu vui chơi thuộc siêu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ khởi công cuối năm nay.

Dự án Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise có các hạng mục như tổ hợp giải trí, khu nghỉ dưỡng ven biển, nhà hát, sân golf, biển hồ nhân tạo... được quy hoạch đồng bộ, theo định hướng sinh thái. Trong đó, nổi bật là toà tháp biểu tượng cao 108 tầng tại mũi Hải Đăng, được kỳ vọng trở thành cột mốc mới về kiến trúc và công nghệ xây dựng xanh của Việt Nam. Dự án hoàn thành kỳ vọng thu hút 40 triệu lượt khách mỗi năm và trở thành siêu đô thị biển lớn nhất TPHCM.

Trong các hạng mục chuẩn bị được khởi công, có hai sân golf 18 lỗ, sân West - Sunset được tư vấn thiết kế bởi Tiger Wood, sân East - Sunrise do kiến trúc sư Robert Trent Jones tư vấn. Trong khi đó, quần thể vui chơi giải trí 122 ha sẽ gồm công viên nước, đường tàu lượn siêu tốc Motor, rạp phim, nhà hát...

Để tăng khả năng tiếp cận khu đô thị, Vingroup cho biết sẽ tài trợ 3 phà 200 tấn phục vụ tuyến Bình Khánh - Cần Giờ và chịu toàn bộ chi phí vận hành. Ngoài ra, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác dự kiến khởi công giữa năm 2026, giúp kết nối nhanh hơn đến sân bay quốc tế Long Thành thông qua quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Bà Phan Thiên Lý cho biết thêm, dự kiến cuối năm nay, chậm nhất đầu năm 2026 sẽ triển khai tuyến đường sắt cao tốc nối từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ. Công trình sẽ chỉ mất khoảng 2 năm thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2028.

Theo đề xuất của Vingroup, tuyến đường sắt tốc độ cao đô thị này nối từ trung tâm TPHCM đi Cần Giờ chỉ mất khoảng 12 phút. Tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

Dự án Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise sẽ có hàng loạt hướng tuyến kết nối.

Tuyến metro sẽ xuất phát từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và đường Lý Phục Man), đi theo dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Đến nút giao với đường Nguyễn Lương Bằng, rẽ trái và đi giữa theo đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1, vượt cầu Rạch Đĩa sang khu TĐC Hồng Lĩnh - Nhà Bè. Sau đó đi thẳng theo đường số 11 khu TĐC Vạn Phát Hưng - Nhà Bè. Sau khi vượt sông Soài Rạp, tuyến đi song song với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường Rừng Sác thì rẽ phải và bám theo đường Rừng Sác đến cuối tuyến.

Cùng với tuyến metro, Tập đoàn Vingroup cũng đã có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Ngoài ra, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối Nhà Bè với Cần Giờ có chiều dài hơn 7 km cũng được chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá vỡ thế độc đạo hiện nay của Cần Giờ.