Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thông tin mới nhất về tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đến nay, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc trên toàn tuyến song tiến độ vẫn chậm hơn kế hoạch, chủ yếu do vướng mặt bằng và nguồn vật liệu.

Ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra, làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị thi công hai dự án trọng điểm: cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành. Hai công trình nói trên được xem là “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối TPHCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành.

Giải phóng mặt bằng còn chậm

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành có tổng chiều dài 21,92 km, đi qua TP Thủ Đức cũ (TPHCM) và tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư gần 14.950 tỉ đồng, do VEC làm chủ đầu tư.

Công trình được chia làm hai gói thầu xây lắp chính, khởi công từ tháng 8/2025 theo hình thức công trình khẩn cấp, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2026 và toàn tuyến vào tháng 3/2027.

Trong đó, cầu Long Thành - hạng mục then chốt sẽ xây thêm một đơn nguyên 5 làn xe song song với cầu hiện hữu, giúp tăng năng lực lưu thông.

thu-truong-ha.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành.

Đến nay, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc trên toàn tuyến song tiến độ vẫn chậm hơn kế hoạch, chủ yếu do vướng mặt bằng và nguồn vật liệu. Công tác bồi thường, tái định cư tại TP Thủ Đức cũ (TPHCM) và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) mới dừng ở bước bàn giao mốc. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật đang trong giai đoạn thống nhất phương án.

Hiện VEC đang phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát mỏ vật liệu, xác định trữ lượng và lập kế hoạch phân bổ theo Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm cung ứng cát, đất, đá phục vụ thi công.

Đến nay, tổng giá trị giải ngân toàn dự án đạt hơn 2.167 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước đạt 84,5% kế hoạch năm 2025, vốn VEC thu xếp đạt 55,7 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng thương mại chưa giải ngân. VEC cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân toàn bộ 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong năm 2025.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nhấn mạnh: Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là công trình khẩn cấp, nên các địa phương phải bàn giao mặt bằng sớm nhất, tránh để chậm tiến độ.

Ông Hà yêu cầu TPHCM và Đồng Nai khẩn trương hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý vướng mắc, đặc biệt tại các nút giao trọng điểm.

tp-thu-truong-ha-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về nút giao 319, Thứ trưởng giao VEC làm việc với địa phương để thống nhất thời điểm triển khai, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng khu công nghiệp và hệ thống giao thông tỉnh.

“Chúng ta không thể để tình trạng khu công nghiệp xây xong mà chưa có đường kết nối, hoặc đường đã hoàn thiện mà khu vực vẫn chưa có hạ tầng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt 96% khối lượng

Cùng ngày, đoàn công tác cũng kiểm tra dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình hiện đạt 96% khối lượng, trong đó 55/58 km đã hoàn thành, 3 đoạn tuyến dài hơn 28 km đã đưa vào khai thác. Hai gói thầu còn lại gồm cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51 đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Tuy nhiên, dự án vẫn vướng 0,3 km mặt bằng tại nút giao QL51, cùng 113 trường hợp thu hồi đất chưa bàn giao. Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng cho biết đã kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời chỉ đạo VEC khẩn trương xử lý các tồn tại về chi phí phát sinh tại gói thầu J1 và thực hiện kết luận giám định chất lượng gói thầu J2 theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Hữu Huy
#cao tốc TP.HCM - Long Thành #dự án giao thông #VEC #bồi thường mặt bằng #đường cao tốc #đầu tư xây dựng #đồng Nai

Xem thêm

Cùng chuyên mục