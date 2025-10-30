Thông tin mới nhất về tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra, làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị thi công hai dự án trọng điểm: cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành. Hai công trình nói trên được xem là “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối TPHCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành.

Giải phóng mặt bằng còn chậm

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành có tổng chiều dài 21,92 km, đi qua TP Thủ Đức cũ (TPHCM) và tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư gần 14.950 tỉ đồng, do VEC làm chủ đầu tư.

Công trình được chia làm hai gói thầu xây lắp chính, khởi công từ tháng 8/2025 theo hình thức công trình khẩn cấp, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2026 và toàn tuyến vào tháng 3/2027.

Trong đó, cầu Long Thành - hạng mục then chốt sẽ xây thêm một đơn nguyên 5 làn xe song song với cầu hiện hữu, giúp tăng năng lực lưu thông.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành.

Đến nay, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc trên toàn tuyến song tiến độ vẫn chậm hơn kế hoạch, chủ yếu do vướng mặt bằng và nguồn vật liệu. Công tác bồi thường, tái định cư tại TP Thủ Đức cũ (TPHCM) và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) mới dừng ở bước bàn giao mốc. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật đang trong giai đoạn thống nhất phương án.

Hiện VEC đang phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát mỏ vật liệu, xác định trữ lượng và lập kế hoạch phân bổ theo Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm cung ứng cát, đất, đá phục vụ thi công.

Đến nay, tổng giá trị giải ngân toàn dự án đạt hơn 2.167 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước đạt 84,5% kế hoạch năm 2025, vốn VEC thu xếp đạt 55,7 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng thương mại chưa giải ngân. VEC cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân toàn bộ 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong năm 2025.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nhấn mạnh: Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là công trình khẩn cấp, nên các địa phương phải bàn giao mặt bằng sớm nhất, tránh để chậm tiến độ.

Ông Hà yêu cầu TPHCM và Đồng Nai khẩn trương hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý vướng mắc, đặc biệt tại các nút giao trọng điểm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về nút giao 319, Thứ trưởng giao VEC làm việc với địa phương để thống nhất thời điểm triển khai, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng khu công nghiệp và hệ thống giao thông tỉnh.

“Chúng ta không thể để tình trạng khu công nghiệp xây xong mà chưa có đường kết nối, hoặc đường đã hoàn thiện mà khu vực vẫn chưa có hạ tầng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.