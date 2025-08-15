Loạt tuyến đường kết nối TPHCM và các tỉnh lân cận với sân bay Long Thành

TPO - Các dự án xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành (Đồng Nai) đang trong giai đoạn "chạy nước rút" để kịp phục vụ khi sân bay này đi vào khai thác từ năm 2026.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến từ giữa năm 2026, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ khởi hành và hạ cánh tại Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành (Đồng Nai) thay vì Tân Sơn Nhất (TPHCM) như trước. Đây không đơn thuần là “đổi sân bay”, mà là một cuộc nâng cấp trải nghiệm bay – từ hạ tầng, công nghệ cho tới sự tiện lợi trong kết nối, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Để phục vụ giao thông đi lại thông suốt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, hiện nay, một loạt dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đã, đang và sắp triển khai.

Toàn cảnh Cảng HKQT Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: ACV

Trước lo ngại khi toàn bộ chuyến bay quốc tế chuyển về Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rơi vào tình trạng quá tải, ACV cho rằng: quy hoạch hạ tầng đã tính đến việc mở rộng và đa dạng hóa hướng tiếp cận, tránh tình trạng “một tuyến đường gánh cả sân bay”.

Cụ thể, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được nâng cấp từ 4 lên 8-10 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp, cải thiện các nút giao. Sau khi hoàn thành, thời gian từ trung tâm TPHCM tới sân bay Long Thành dự kiến chỉ còn 40-45 phút.

Dự kiến ngày 19/8 tới đây, đơn vị quản lý sẽ khởi công, nâng cấp, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn 22 km, từ nút giao đường Vành đai 2 TPHCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu).

Cùng với đó, TPHCM đang triển khai gấp rút dự án mở rộng tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ 4 làn lên 8 làn xe. Theo Ban Giao thông TPHCM, dự án có chiều dài khoảng 3,2 km (từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 TPHCM với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/8 sắp tới và hoàn thành vào 2026 với quy mô mở rộng mỗi bên 4,75 m, nâng tổng chiều rộng mặt đường lên 36 m.

Sau khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ đồng bộ với nút giao ba tầng An Phú và kết nối trực tiếp vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành và các tỉnh trong vùng. Ảnh: Dự án nút giao An Phú đang trong giai đoạn thi công

Hiện nay, khu vực nút giao thông An Phú - đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên quá tải và xảy ra ùn tắc.

ACV cũng cho biết, đường Vành đai 3 TPHCM sẽ kết nối trực tiếp Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Long An (cũ) với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các cao tốc khác, giúp hành khách từ các địa phương này đi thẳng tới Long Thành mà không qua trung tâm TPHCM.



Công trình cầu Nhơn Trạch (thuộc dự án thành phần 1A - tuyến Vành đai 3 TPHCM) dự kiến sẽ thông xe, khai thác từ ngày 19/8 tới đây. Ảnh: MT

Đoạn Vành đai 3 TPHCM - đường dẫn lên cầu Nhơn Trạch (phía bờ Đồng Nai). Dự kiến, Vành đai 3 đoạn qua TPHCM sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngoài ra, theo ACV, nhiều tuyến cao tốc mới cũng sẽ hình thành: Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; Dầu Giây - Phan Thiết kết nối nhanh khu vực Nam Trung bộ; Bến Lức - Long Thành nối miền Tây Nam bộ với sân bay Long Thành, tránh đi vòng qua TPHCM.



Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết đi qua Long An (cũ), TPHCM và Đồng Nai. Hồi tháng 2, VEC đưa vào khai thác khoảng 10 km, sau đó thông xe thêm 18 km vào cuối tháng 4, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên gần 30 km. Đơn vị quản lý dự kiến hoàn thành 28 km còn lại vào tháng 9/2026.

Vị trí nút giao, cầu vượt thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang được thi công. Dự kiến, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe kỹ thuật toàn bộ tuyến chính trước ngày 19/12 năm nay. Ảnh: MT