Loạt tuyến đường kết nối TPHCM và các tỉnh lân cận với sân bay Long Thành

Hữu Huy
TPO - Các dự án xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành (Đồng Nai) đang trong giai đoạn "chạy nước rút" để kịp phục vụ khi sân bay này đi vào khai thác từ năm 2026.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến từ giữa năm 2026, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ khởi hành và hạ cánh tại Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành (Đồng Nai) thay vì Tân Sơn Nhất (TPHCM) như trước. Đây không đơn thuần là “đổi sân bay”, mà là một cuộc nâng cấp trải nghiệm bay – từ hạ tầng, công nghệ cho tới sự tiện lợi trong kết nối, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Để phục vụ giao thông đi lại thông suốt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, hiện nay, một loạt dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đã, đang và sắp triển khai.

long-thanh-2.jpg
long-thanh-2.jpg
long-thanh-4.jpg
tp-long-thanh-2.jpg
Toàn cảnh Cảng HKQT Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: ACV

Trước lo ngại khi toàn bộ chuyến bay quốc tế chuyển về Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rơi vào tình trạng quá tải, ACV cho rằng: quy hoạch hạ tầng đã tính đến việc mở rộng và đa dạng hóa hướng tiếp cận, tránh tình trạng “một tuyến đường gánh cả sân bay”.

Cụ thể, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được nâng cấp từ 4 lên 8-10 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp, cải thiện các nút giao. Sau khi hoàn thành, thời gian từ trung tâm TPHCM tới sân bay Long Thành dự kiến chỉ còn 40-45 phút.

tp-cao-toc-1.jpg
Dự kiến ngày 19/8 tới đây, đơn vị quản lý sẽ khởi công, nâng cấp, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn 22 km, từ nút giao đường Vành đai 2 TPHCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu).
tp-cao-toc.jpg
Cùng với đó, TPHCM đang triển khai gấp rút dự án mở rộng tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ 4 làn lên 8 làn xe. Theo Ban Giao thông TPHCM, dự án có chiều dài khoảng 3,2 km (từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 TPHCM với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/8 sắp tới và hoàn thành vào 2026 với quy mô mở rộng mỗi bên 4,75 m, nâng tổng chiều rộng mặt đường lên 36 m.
tp-giao-thong-1.jpg
Sau khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ đồng bộ với nút giao ba tầng An Phú và kết nối trực tiếp vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành và các tỉnh trong vùng. Ảnh: Dự án nút giao An Phú đang trong giai đoạn thi công
tp-an-phu-3.jpg
Hiện nay, khu vực nút giao thông An Phú - đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên quá tải và xảy ra ùn tắc.

ACV cũng cho biết, đường Vành đai 3 TPHCM sẽ kết nối trực tiếp Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Long An (cũ) với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các cao tốc khác, giúp hành khách từ các địa phương này đi thẳng tới Long Thành mà không qua trung tâm TPHCM.

cau-nhon-trach.jpg
Công trình cầu Nhơn Trạch (thuộc dự án thành phần 1A - tuyến Vành đai 3 TPHCM) dự kiến sẽ thông xe, khai thác từ ngày 19/8 tới đây. Ảnh: MT
nhon-trach.jpg
Đoạn Vành đai 3 TPHCM - đường dẫn lên cầu Nhơn Trạch (phía bờ Đồng Nai). Dự kiến, Vành đai 3 đoạn qua TPHCM sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngoài ra, theo ACV, nhiều tuyến cao tốc mới cũng sẽ hình thành: Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; Dầu Giây - Phan Thiết kết nối nhanh khu vực Nam Trung bộ; Bến Lức - Long Thành nối miền Tây Nam bộ với sân bay Long Thành, tránh đi vòng qua TPHCM.

ben-luc-1.png
ben-luc-2.png
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết đi qua Long An (cũ), TPHCM và Đồng Nai. Hồi tháng 2, VEC đưa vào khai thác khoảng 10 km, sau đó thông xe thêm 18 km vào cuối tháng 4, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đưa vào khai thác lên gần 30 km. Đơn vị quản lý dự kiến hoàn thành 28 km còn lại vào tháng 9/2026.
bien-hoa.jpg
Vị trí nút giao, cầu vượt thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang được thi công. Dự kiến, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe kỹ thuật toàn bộ tuyến chính trước ngày 19/12 năm nay. Ảnh: MT

Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều dự án dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành được địa phương này lên kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới để đáp ứng được nhu cầu lưu thông, vận chuyển của hành khách, hàng hóa từ các hướng đến sân bay Long Thành ngay từ ngày đầu khởi công dự án sân bay này.

Cụ thể, các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769, 773 và xây mới đường tỉnh 770B được tỉnh Đồng Nai quy hoạch để kết nối các địa phương phía Bắc tỉnh với sân bay Long Thành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Các dự án này được xác định là các dự án trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên, tiến độ thực hiện thời gian qua rất chậm trễ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773, hiện chưa được phê duyệt dự án đầu tư, các đơn vị đang thực hiện các bước điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng. Dự án Xây dựng đường tỉnh 770B dù đã hoàn thành công tác thẩm định và các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng để trình phê duyệt dự án.

Ngoài ra các tuyến quốc lộ gồm quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51 và quốc lộ 56, với tổng chiều dài 150km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng là các đầu mối giao thông đến sân bay Long Thành hiện nay đều đã quá tải và xuống cấp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, hiện nay, Bộ Xây dựng đã bàn giao cho UBND tỉnh quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 4 tuyến đường này, nhưng hiện trạng các tuyến quốc lộ được bàn giao đã xuống cấp nặng, đặc biệt là quốc lộ 51 cần cấp bách phải nâng cấp, sửa chữa.

Dự kiến kinh phí sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh hơn 1.300 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn do tập trung đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng, do đó tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ nêu trên.

Mạnh Thắng

Hữu Huy
