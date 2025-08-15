Loạt tuyến đường kết nối TPHCM và các tỉnh lân cận với sân bay Long Thành

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến từ giữa năm 2026, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ khởi hành và hạ cánh tại Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành (Đồng Nai) thay vì Tân Sơn Nhất (TPHCM) như trước. Đây không đơn thuần là “đổi sân bay”, mà là một cuộc nâng cấp trải nghiệm bay – từ hạ tầng, công nghệ cho tới sự tiện lợi trong kết nối, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.
Để phục vụ giao thông đi lại thông suốt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, hiện nay, một loạt dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đã, đang và sắp triển khai.
Trước lo ngại khi toàn bộ chuyến bay quốc tế chuyển về Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rơi vào tình trạng quá tải, ACV cho rằng: quy hoạch hạ tầng đã tính đến việc mở rộng và đa dạng hóa hướng tiếp cận, tránh tình trạng “một tuyến đường gánh cả sân bay”.
Cụ thể, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được nâng cấp từ 4 lên 8-10 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp, cải thiện các nút giao. Sau khi hoàn thành, thời gian từ trung tâm TPHCM tới sân bay Long Thành dự kiến chỉ còn 40-45 phút.
ACV cũng cho biết, đường Vành đai 3 TPHCM sẽ kết nối trực tiếp Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Long An (cũ) với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các cao tốc khác, giúp hành khách từ các địa phương này đi thẳng tới Long Thành mà không qua trung tâm TPHCM.
Ngoài ra, theo ACV, nhiều tuyến cao tốc mới cũng sẽ hình thành: Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; Dầu Giây - Phan Thiết kết nối nhanh khu vực Nam Trung bộ; Bến Lức - Long Thành nối miền Tây Nam bộ với sân bay Long Thành, tránh đi vòng qua TPHCM.
Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều dự án dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành được địa phương này lên kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới để đáp ứng được nhu cầu lưu thông, vận chuyển của hành khách, hàng hóa từ các hướng đến sân bay Long Thành ngay từ ngày đầu khởi công dự án sân bay này.
Cụ thể, các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769, 773 và xây mới đường tỉnh 770B được tỉnh Đồng Nai quy hoạch để kết nối các địa phương phía Bắc tỉnh với sân bay Long Thành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Các dự án này được xác định là các dự án trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên, tiến độ thực hiện thời gian qua rất chậm trễ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773, hiện chưa được phê duyệt dự án đầu tư, các đơn vị đang thực hiện các bước điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng. Dự án Xây dựng đường tỉnh 770B dù đã hoàn thành công tác thẩm định và các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng để trình phê duyệt dự án.
Ngoài ra các tuyến quốc lộ gồm quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51 và quốc lộ 56, với tổng chiều dài 150km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng là các đầu mối giao thông đến sân bay Long Thành hiện nay đều đã quá tải và xuống cấp.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, hiện nay, Bộ Xây dựng đã bàn giao cho UBND tỉnh quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 4 tuyến đường này, nhưng hiện trạng các tuyến quốc lộ được bàn giao đã xuống cấp nặng, đặc biệt là quốc lộ 51 cần cấp bách phải nâng cấp, sửa chữa.
Dự kiến kinh phí sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh hơn 1.300 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn do tập trung đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng, do đó tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ nêu trên.
Mạnh Thắng