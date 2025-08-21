Thiếu các tuyến giao thông kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Dự án sân bay Long Thành, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự án trọng điểm quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ 2 từ phải qua) tại công trường dự án sân bay Long Thành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) tăng 8,23%, xếp hạng 13/34 tỉnh, thành, cao hơn mức bình quân cả nước (7,52%). Các lĩnh vực kinh tế, thu hút vốn đầu tư tiếp tục phát triển với nhiều khởi sắc.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hiện tỉnh đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đang đẩy nhanh tiến độ thi công để thông xe kỹ thuật dự án vào ngày 19/12.

Tỉnh cũng đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Chơn Thành - Hoa Lư, Gia Nghĩa - Chơn Thành; đang hoàn thiện các thủ tục kiến nghị Chính phủ xây dựng nghị quyết đặc thù của Quốc hội về thành lập và phát triển khu thương mại tự do tại tỉnh.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà động viên cán bộ, công nhân thi công dự án sân bay Long Thành.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết, sân bay Long Thành đang đồng loạt thi công tất cả các gói thầu. Trên công trường, liên danh nhà thầu huy động khoảng 17.000 nhân sự, máy móc triển khai thi công cả ngày lẫn đêm, nhiều gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Dự kiến ngày 25/9/2025 sẽ tiến hành bay hiệu chuẩn. Các đơn vị đảm bảo cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục tại dự án trước ngày 19/12/2025.

Ông Nguyễn Tiến Việt cũng cho biết, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ mới tại sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ, ACV đã làm việc với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị khai thác, đảm bảo sân bay Long Thành đưa vào khai thác ngay sau khi khớp nối, vận hành, chạy thử thành công. ACV cũng đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 tại sân bay Long Thành theo quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các thành viên đoàn công tác cho rằng, hiện nay hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn Đồng Nai chưa được đầu tư tương xứng, thiếu đồng bộ. Điển hình như Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai mới, nhưng giữa 2 địa phương cũ vẫn chưa có cầu, đường kết nối trực tiếp. Thiếu các tuyến giao thông kết nối giữa TPHCM với sân bay Long Thành. Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp, nhiều dự án tồn đọng kéo dài.

Cần nghiên cứu một số hạng mục tiếp theo tại sân bay Long Thành nếu có thể làm trong giai đoạn này thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét để làm ngay.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia, khối lượng công việc rất lớn. Vượt qua những khó khăn, tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là giải phóng mặt bằng phục vụ sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

So với lần giám sát trước, hiện nay tiến độ các dự án đã được cải thiện rõ rệt, nhất là các dự án Sân bay Long Thành và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với nhiều cải tiến, sáng kiến kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công và huy động cả hệ thống chính trị vào tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồng Nai cần tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, bởi đầu tư công có vai trò dẫn dắt, kích thích các thành phần kinh tế phát triển. Sớm xây dựng các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối, đặc biệt giữa sân bay Long Thành với TPHCM. Ngành chức năng địa phương cần nhanh chóng cập nhật vào quy hoạch tỉnh các dự án mới như đường sắt, khu thương mại tự do, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc, vùng biên giới.