Giáo dục

Google News

Huế khởi công hai trường nội trú liên cấp trị giá hơn 510 tỷ đồng tại vùng biên giới A Lưới

Ngọc Văn
TPO - UBND TP Huế vừa tổ chức lễ triển khai hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 510 tỷ đồng, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới 2025 - 2026.

Ngày 30/8, trước thềm năm học mới 2025 - 2026, tại xã A Lưới 3 - địa phương vùng cao biên giới, UBND TP Huế tổ chức lễ triển khai dự án xây dựng mới Trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực Căn Sâm, trên diện tích đất rộng 4,866 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú.

Công trình gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn, bếp, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Đồng thời, dự án còn nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Hồng Thái và Trường tiểu học Hồng Thượng, phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư khoảng 232 tỷ đồng.

khoi-cong-truong-hoc-a-luoi-4.jpg
khoi-cong-truong-hoc-a-luoi-3.jpg
Thực hiện nghi thức triển khai xây dựng hai Trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã A Lưới 3, A Lưới 4, TP Huế.

Cùng ngày, tại xã miền núi A Lưới 4, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp cũng được triển khai xây dựng trên diện tích gần 4,99 ha, phục vụ cho 1.842 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú.

Công trình gồm khối lớp học; khối hành chính - quản trị, nhà ăn, bếp; ký túc xá học sinh, giáo viên; thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án cũng nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ. Tổng mức đầu tư hơn 278,5 tỷ đồng.

Cả hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 dự kiến sẽ cùng hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

khoi-cong-truong-hoc-a-luoi-5.jpg
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình, hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ đáp ứng nhu cầu học tập,﻿ sinh hoạt an toàn cho con em đồng bào vùng biên giới.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, cho biết, việc triển khai đồng thời hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn cho con em đồng bào vùng biên giới.

Đồng thời là công trình mang tính chiến lược trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc và phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Ngọc Văn
