Chiến dịch bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tội phạm mạng

TPO - Ngày 25/10, trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội 2025, tọa đàm “Vai trò của nền tảng trực tuyến trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tội phạm mạng” do Liên minh Niềm Tin Số phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an chủ trì, đã diễn ra tại Hà Nội.

Công nghệ AI đang bị lợi dụng như một công cụ phạm tội

Sự kiện có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch “Không Một Mình”, nhằm cụ thể hóa tinh thần Công ước Hà Nội, văn kiện quốc tế về hợp tác chống tội phạm mạng và bảo vệ người yếu thế trong thế giới số.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại tọa đàm.

Theo số liệu từ Cục A05, năm 2024, Việt Nam ghi nhận 381 vụ xâm hại trẻ em qua mạng, chủ yếu liên quan đến các hành vi dụ dỗ, thao túng, tống tiền và buôn bán người qua nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, báo cáo của Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC, Hoa Kỳ) cho biết, nội dung xâm hại trẻ em do AI tạo ra đã tăng 1.325% so với năm 2023, minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ đang bị lợi dụng như một công cụ phạm tội.

Thực tế này, theo Cục A05, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ và xã hội dân sự. Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hợp tác quốc tế, song nhiều khoảng trống vẫn tồn tại, đặc biệt ở khâu chia sẻ dữ liệu, minh bạch nội dung và tính tương thích giữa quy định pháp luật trong nước với chính sách của các nền tảng xuyên biên giới.

“Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể là nhiệm vụ của riêng cơ quan quản lý hay nền tảng công nghệ. Đó là trách nhiệm chung của tất cả các bên,” Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

Đa dạng sáng kiến từ các đối tác quốc tế

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Michaela Bauer, Phó Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho rằng bảo vệ trẻ em phải đi đôi với “trao quyền”, giúp các em có kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ và tham gia tích cực vào không gian mạng. UNICEF cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc đưa nội dung bảo vệ trẻ em vào chương trình giáo dục kỹ năng số và phổ biến Công ước Hà Nội đến từng trường học.

Đại diện nền tảng Meta, ông Rob Abrams, Trưởng ban Hợp tác Thực thi pháp luật khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết Meta triển khai mô hình “ba lớp bảo vệ”, phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó. Nền tảng này đã áp dụng các công nghệ phát hiện sớm hành vi bất thường, tăng cường công cụ báo cáo và tự bảo vệ, cùng các sáng kiến như tài khoản riêng tư cho thanh thiếu niên, giới hạn tương tác và tự động lọc nội dung nhạy cảm.

Ông Abrams khẳng định, “Meta ủng hộ tinh thần của Công ước Hà Nội và cam kết hợp tác minh bạch với cơ quan chức năng Việt Nam, mở rộng chương trình giáo dục kỹ năng số cho giới trẻ".

“Không Một Mình”, từ thông điệp truyền thông đến hành động

Đại biểu các nước thảo luận tại tọa đàm.

Song song với tọa đàm, không gian triển lãm của chiến dịch “Không Một Mình” tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thu hút đông đảo khách mời quốc tế. Khu trưng bày được thiết kế hiện đại, tương tác cao, mang đậm tinh thần kết nối và chia sẻ về an toàn trực tuyến.

Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm video, phóng sự, trò chơi tương tác và trắc nghiệm kỹ năng số, tìm hiểu những câu chuyện truyền cảm hứng từ các đại sứ trẻ của chiến dịch. Không gian triển lãm cũng có khu vực ký cam kết hành động và gian quà lưu niệm mang biểu trưng “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, khẳng định tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, cùng các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNODC và các nền tảng xuyên biên giới TikTok, Meta, Google.

Với thông điệp “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, chiến dịch đang tiếp tục lan tỏa nhận thức, khuyến khích hành động và kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội số nhân văn, an toàn và tràn đầy niềm tin.