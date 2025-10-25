Việt Nam – Australia mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Công ước Hà Nội

TPO - Chiều 25/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Matt Thistlethwaite, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia, nhân dịp ông tham dự Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Chào mừng ngài Matt Thistlethwaite đến thăm và làm việc với Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Công ước Hà Nội không chỉ là “tấm khiên” bảo vệ thế giới trong không gian mạng, mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác, trách nhiệm và nhân văn trong kỷ nguyên số giữa các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có Việt Nam và Australia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo không ngừng được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật, Bộ trưởng điểm lại rằng, Đối thoại An ninh Việt Nam – Australia đã được nâng cấp lên cấp Bộ trưởng vào tháng 10/2024 tại Australia. Trên cơ sở đó, hai bên đã đẩy mạnh trao đổi đoàn ở các cấp, tăng cường chia sẻ thông tin, dự báo chiến lược liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Đặc biệt, ngày 20/8 vừa qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã ký Bản ghi nhớ “Hợp tác về các vấn đề mạng và công nghệ trọng yếu”, tạo nền tảng mới để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, chưa từng có tiền lệ, hai nước cần chủ động triển khai hiệu quả các khuôn khổ, thỏa thuận hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu xây dựng những cơ chế và sáng kiến mới phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện nay.

Các đại biểu hai quốc gia tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý môi trường mạng, chuyển đổi số, và trao đổi thông tin kịp thời về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mạng, cũng như các vấn đề an ninh mạng trong khu vực và toàn cầu.

Trong khuôn khổ thực thi Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn và tin cậy trong kỷ nguyên số.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, ngài Matt Thistlethwaite khẳng định, Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích tương đồng, đồng thời còn dư địa hợp tác rất lớn chưa được khai thác. Ông bày tỏ tin tưởng, buổi làm việc này sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác chính trị, ngoại giao và thực thi pháp luật, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.