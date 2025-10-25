Toàn văn phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

TPO - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres khẳng định, Công ước về chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tập thể trước tội phạm mạng. Công ước cũng là minh chứng cho sức mạnh liên tục của chủ nghĩa đa phương trong việc đưa ra các giải pháp.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Như Ý)

Kính thưa Ngài Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa Quý vị đại biểu, khách quý

Tôi rất vinh dự được cùng Quý vị tại Hà Nội tham dự sự kiện lịch sử này.

Tôi xin cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ chức lễ ký kết này và vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc tập hợp chúng ta hôm nay.

Năm 2022, khi tôi vinh dự được đến thăm đất nước Việt Nam, tôi đã rất ấn tượng với triển vọng tương lai của Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu

Điều này khiến Hà Nội trở thành một nơi lý tưởng cho khoảnh khắc ngày hôm nay. Đây là một thành phố hiện thân cho tinh thần của thời đại số – đổi mới, triển vọng và kết nối.

Liên Hợp Quốc tự hào hợp tác với Việt Nam để biến ngày này thành hiện thực.

Kính thưa Quý vị,

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ với những thay đổi phi thường.

Hàng hóa và dịch vụ được vận chuyển chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Ý tưởng lan tỏa khắp thế giới nhanh hơn tốc độ chúng ta có thể xử lý.

Và những thiết bị trong túi chúng ta kết nối chúng ta tức thì xuyên lục địa và đại dương.

Thời đại kỹ thuật số đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta đồng thời mở rộng những cơ hội trước mắt.

Tuy nhiên, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều để lại những hậu quả.

Trong những năm qua, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, chúng có thể tiếp cận trên phạm vi vô cùng rộng và với tốc độ nhanh chóng mà chỉ một thập kỷ trước ta không thể nghĩ đến.

Mỗi ngày, những vụ lừa đảo tinh vi lừa đảo các gia đình, cướp đi sinh kế và rút cạn hàng tỷ đô la từ nền kinh tế của chúng ta.

Những nội dung xâm hại tình dục trẻ em kinh hoàng để lại những tổn thương suốt đời.

Dòng tiền bất hợp pháp, được che giấu thông qua tiền điện tử và các giao dịch kỹ thuật số, tài trợ cho việc mua bán ma túy, vũ khí và khủng bố.

Các doanh nghiệp, bệnh viện và sân bay bị tê liệt bởi các cuộc tấn công mã độc tống tiến.

Tổn hại không chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chính: nó làm xói mòn niềm tin vào các thể chế của chúng ta, làm suy yếu pháp quyền và gây ra những tác hại trong thế giới thực.

Trong không gian mạng, không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều được an toàn.

Một lỗ hổng ở bất kỳ đâu cũng có thể gây nguy hiểm cho người dân và các thể chế ở khắp mọi nơi.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần một phản ứng mạnh mẽ, tập thể và toàn cầu.

(Ảnh: Như Ý)

Cho đến nay, thế giới vẫn thiếu một khuôn khổ pháp lý chung để thống nhất các nỗ lực của chúng ta.

Điều đó đã thay đổi ngày hôm nay.

Sau hơn 04 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên đã ký kết hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Công ước về chống Tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc là một công cụ mạnh mẽ, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng.

Công ước cam kết rằng các quyền cơ bản của con người như quyền riêng tư, nhân phẩm và sự an toàn phải được bảo vệ cả trên không gian mạng và trong thực tế.

Công ước là minh chứng cho sức mạnh liên tục của chủ nghĩa đa phương trong việc đưa ra các giải pháp.

Và đó là lời cam kết rằng không một quốc gia nào, bất kể trình độ phát triển, sẽ không bị bỏ mặc trước tội phạm mạng.

Công ước mang lại một số đột phá lớn.

Một trong những đột phá quan trọng nhất là việc chia sẻ chứng cứ kỹ thuật số xuyên biên giới.

Điều này từ lâu đã là một trở ngại lớn đối với công lý – khi mà thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở một quốc gia khác, và dữ liệu được lưu trữ ở một quốc gia thứ ba.

Công ước mở ra một lộ trình rõ ràng cho các điều tra viên và công tố viên để cuối cùng vượt qua rào cản này.

Đây cũng là một thắng lợi cho các nạn nhân bị lạm dụng trực tuyến.

Lần đầu tiên trong bất kỳ điều ước quốc tế nào, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận được coi là một tội hình sự.

Công ước cũng khuyến khích các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho nạn nhân — bao gồm quyền tiếp cận phục hồi, bồi thường và xóa bỏ nội dung bất hợp pháp.

Bằng cách tạo ra các nghĩa vụ ràng buộc, Công ước biến các cam kết của chúng ta thành các biện pháp bảo vệ thiết thực.

Công ước bổ sung cho Hiệp ước Tương lai và Hiệp ước Kỹ thuật số Toàn cầu, nhằm thu hẹp khoảng cách số và tăng cường hợp tác kỹ thuật số toàn cầu.

Và văn kiện này phù hợp với các mục tiêu của Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI và Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về AI mới được thành lập.

Cùng nhau, những cam kết và cơ chế này tạo thành một nền tảng vững chắc để đảm bảo không gian số an toàn và bảo mật.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

Lễ mở ký ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới số an toàn hơn.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Sức mạnh thực sự của Công ước sẽ nằm ở việc biến cam kết thành hành động cụ thể.

Công ước này phải được phê chuẩn và có hiệu lực ngay lập tức.

Công ước này phải được thực hiện một cách hiệu quả và đầy đủ.

Và nó phải được các bên tham gia ký kết thực hiện mỗi ngày.

Liên Hợp Quốc ở đây để đồng hành cùng các bạn trên con đường này.

Thông qua Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) - Ban Thư ký Công ước - chúng tôi sẽ giúp các quốc gia đưa công ước này vào hiệu lực, xây dựng năng lực, tăng cường điều tra và tăng cường hợp tác xuyên biên giới.

Chúng ta hãy nắm bắt thời điểm này và tối đa hóa tiềm năng của thỏa thuận mang tính bước ngoặt này.

Chúng ta hãy xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của mọi người.

Và chúng ta hãy đảm bảo rằng kỷ nguyên số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Xin cảm ơn.