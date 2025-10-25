Tuổi trẻ Công an hành động vì cộng đồng không ma túy

TPO - Ban Thanh niên CAND vừa tổ chức chương trình phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên và đồng hành cùng cơ sở cai nghiện với chủ đề “Tuổi trẻ hành động - Vì cộng đồng không ma túy”.

Chương trình phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên và đồng hành cùng cơ sở cai nghiện với chủ đề “Tuổi trẻ hành động - Vì cộng đồng không ma túy”, được tổ chức nhằm cụ thể hóa Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên CAND, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước nói chung, tuổi trẻ CAND nói riêng đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, cảnh báo tác hại của ma túy; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; phiên tòa giả định...

Tổ chức phát động phong trào 3 không “không thử, không giữ, không sử dụng ma túy” và triển khai các mô hình như: Thanh niên xung kích phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy học đường; giáo dục cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến... Qua đó, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của thanh, thiếu niên trong tham gia phòng, chống và từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các hoạt động tuyên truyền trong khuôn khổ Chương trình.

"Ban Thanh niên CAND đã tham mưu, chỉ đạo triển khai Chương trình đồng hành cùng 77 cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc của tuổi trẻ CAND. Với các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, định hướng giá trị sống, các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất; tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề, giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện, tuổi trẻ CAND đã từng bước giúp đỡ học viên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng", Thượng tá Đồng Đức Vũ nói.

Mớii đây, chương trình phòng, chống ma túy với chủ đề “Tuổi trẻ hành động - Vì cộng đồng không ma túy” tại địa bàn Sóc Sơn với chuỗi hoạt động như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan về phòng, chống ma túy trong học sinh THPT; Ngày hội “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy”; thi vẽ tranh “Sắc màu hy vọng”.

Ban Thanh niên CAND trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các học viên cai nghiện.

Hoạt động tuyên truyền trực quan về phòng, chống ma túy trong học sinh THPT.

Đặc biệt, tại chương trình, các chuyên gia tâm lý, nhân vật truyền cảm hứng, nghệ sĩ khách mời chia sẻ, lan toả tinh thần sống tích cực, giáo dục học viên với chủ đề “Giá trị sống - Hành trình làm lại cuộc đời”, giúp học viên quyết tâm cai nghiện, sớm trở lại tái hoà nhập cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội và gia đình không ma túy.