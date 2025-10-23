Thanh niên Công an Thủ đô phải tiên phong 'vô hiệu hóa' mọi âm mưu, hoạt động chống phá

TPO - Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP, đoàn viên, thanh niên Công an cần thực hiện nghiêm phương châm “An ninh chủ động”, tiên phong trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cả trên thực địa và không gian mạng. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn thảo luận “Phát huy vai trò của thanh niên Công an cấp xã trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở”. Dự và chủ trì Diễn đàn, có Trung tá Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP đề nghị các cán bộ, chiến sĩ thẳng thắn, đóng góp ý kiến về giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của thanh niên Công an cấp xã trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu cải cách hành chính trong công tác Công an. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên Công an cấp xã trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên Công an cấp xã hoàn thành nhiệm vụ.

Tại diễn đàn, đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Công an.

Cùng với đó, đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm; chia sẻ thêm về kỹ năng xử lý tình huống trong công tác, phương pháp tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như định hướng triển khai một số nội dung nghiệp vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tá Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên Công an cần thực hiện nghiêm phương châm “An ninh chủ động”. Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cả trên thực địa và không gian mạng. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đối với tội phạm về ma túy, cần đẩy mạnh phong trào thanh niên Công an Thủ đô tham gia xây dựng xã, phường không ma túy. Mỗi cơ sở Đoàn cần đăng ký công trình, phần việc thanh niên cụ thể, gắn với công tác rà soát, xét nghiệm, phát hiện sớm các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên “hư”, học sinh trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Mỗi đoàn viên phải phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện, góp phần “làm sạch” địa bàn, hướng tới mục tiêu 20% xã, phường không ma túy trong năm 2025.