Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ đánh hàng xóm ở hành lang chung cư

TPO - Cơ quan điều tra đã tạm giữ người phụ nữ trong clip đánh hàng xóm tại hành lang tòa chung cư xảy ra trên địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) cách đây ít hôm để phục vụ điều tra.

Hình ảnh được camera ghi lại.

Theo đó, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị V.A - người có hành vi đánh hàng xóm được camera ghi lại tại hành lang tòa chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu xác định, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2) đi làm về, ngang qua cửa nhà bà Nguyễn Thị V.A, thì bị bà A. xông ra chửi bới và túm tóc, đánh vào vùng đầu, mặt.

Quá trình xảy ra sự việc, người nhà của bà A. ra can ngăn.

Nạn nhân sau đó đã đi khám, điều trị tại bệnh viện Hồng Ngọc và chẩn đoán bệnh nhân bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Bị hại yêu cầu được giám định thương tích và đề nghị Cơ quan điều tra khởi tố.

Cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc là do con trai của bà A. (học lớp 6, có biểu hiện không bình thường) thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Chị H. đã phản ánh vấn đề đó lên nhóm chung của tòa chung cư, nên bà V.A bức xúc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.