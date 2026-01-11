Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp ở Sơn La

Viết Hà
TPO - Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Tráng A Sú (trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khi đang vận chuyển trái phép 3.574 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 11/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, tối 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 102 (tỉnh Sơn La), phát hiện đối tượng Tráng A Sú có biểu hiện nghi vấn, Cảnh sát giao thông tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính đã bắt quả tang đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 18 gói nilon bên trong chứa 3.574 viên ma túy tổng hợp và 1 gói heroin, 10 gam.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển giao người, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

