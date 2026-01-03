Liều lĩnh lao xe vào cảnh sát giao thông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

TPO - Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn bị tạm giữ hình sự sau khi có hành vi cố tình lao xe vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Phú Thọ.

Tối 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô chở theo một người, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng này đã tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm “thông chốt” bỏ chạy, khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị hất văng ra đường và bị thương.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc tại hiện trường tối 31/12/2025. Video: Cục CSGT.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời. Hành vi của đối tượng là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động thi hành công vụ, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng chức năng và người tham gia giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong hai ngày 1–2/1/2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý tổng cộng 21.778 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 135 ô tô, 6.041 mô tô và 257 phương tiện khác; tước 767 giấy phép lái xe, đồng thời trừ điểm GPLX đối với 3.856 trường hợp.

Trong số các lỗi vi phạm, nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất với 5.429 trường hợp, tiếp đến là vi phạm tốc độ với 3.690 trường hợp. Các lỗi khác cũng được ghi nhận gồm: chở hàng quá tải 164 trường hợp, quá khổ giới hạn 52 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 2 trường hợp, chở quá số người quy định 101 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 10 trường hợp, sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện 145 trường hợp, không lắp hoặc lắp nhưng không hoạt động thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe 4 trường hợp, và vi phạm về ma túy 11 trường hợp.