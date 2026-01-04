Hyundai và Kia lập kỷ lục doanh số tại Mỹ

TPO - Thị trường ô tô Mỹ năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của các thương hiệu xe Hàn Quốc, trong đó Hyundai và Kia tiếp tục thiết lập những cột mốc doanh số ấn tượng, bất chấp bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo Hyundai Motor Bắc Mỹ, hãng bán ra 78.930 xe trong tháng 12/2025, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức doanh số tháng 12 cao nhất trong lịch sử hoạt động của Hyundai tại thị trường Mỹ.

Ông Randy Parker, Chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Bắc Mỹ, cho biết kết quả này phản ánh sự tin tưởng của người tiêu dùng cũng như nỗ lực của hệ thống đại lý.

“Hyundai khép lại năm 2025 với kết quả rất tích cực, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp lập kỷ lục doanh số. Trong đó, doanh số bán lẻ và tổng doanh số tháng 12 đạt mức cao nhất từ trước đến nay”, ông Parker chia sẻ.

Các dòng SUV gồm Tucson, Santa Fe và Palisade đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng doanh số cho Hyundai tại Mỹ.

Theo lãnh đạo Hyundai, dải sản phẩm đa dạng, từ các mẫu xe điện hóa tiên tiến đến các dòng SUV từng giành nhiều giải thưởng, tiếp tục giúp hãng duy trì lợi thế cạnh tranh về công nghệ, hiệu quả và giá trị sử dụng.

Đáng chú ý, nhóm SUV vẫn là động lực tăng trưởng chủ lực của Hyundai tại Mỹ. Tổng doanh số các mẫu Tucson, Santa Fe và Palisade ghi nhận mức tăng mạnh, với tổng doanh số SUV tăng 10%. Trong khi đó, mảng xe hybrid cũng tăng vọt 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả năm 2025, Hyundai đạt tổng doanh số bán lẻ 772.712 xe, cao nhất từ trước đến nay và là năm thứ 5 liên tiếp lập kỷ lục. Tổng doanh số toàn thị trường đạt 901.686 xe, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Hyundai xác lập mức cao kỷ lục mới tại Mỹ.

Không đứng ngoài đà tăng trưởng, Kia cũng ghi nhận năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử tại thị trường Mỹ. Hãng này công bố doanh số năm 2025 đạt 852.155 xe, tăng 7% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này vượt mốc 800.000 xe tại Mỹ, đồng thời là năm thứ 3 liên tiếp Kia lập kỷ lục doanh số thường niên.

Doanh số bán lẻ của Kia thông qua hệ thống đại lý tăng 5% so với cùng kỳ, kéo dài chuỗi 8 năm liên tiếp tăng trưởng doanh số bán lẻ và là năm thứ 6 liên tiếp đạt mức cao kỷ lục.

Kết quả này phản ánh chiến lược sản phẩm phù hợp của Kia, đặc biệt trong các phân khúc SUV và xe điện hóa – những mảng đang tăng trưởng mạnh tại Mỹ. Năm 2025, nhiều mẫu xe Kia ghi nhận doanh số cao nhất từ trước tới nay, trong đó Carnival tăng 44%, Sportage tăng 13% (mẫu xe có doanh số năm cao nhất lịch sử của Kia Bắc Mỹ), Telluride tăng 7% và K4 tăng 1%.

Kia Sportage.

Bên cạnh đó, doanh số xe điện hóa của Kia tăng tới 24% so với năm trước. Doanh số SUV tăng 5%, thiết lập kỷ lục mới, trong khi sedan tăng 13%, cho thấy sự quan tâm trở lại của người tiêu dùng Mỹ đối với các mẫu xe du lịch sau khi được hãng tái thiết kế.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của Hyundai và Kia đang khẳng định vị thế vững chắc của xe ô tô Hàn Quốc tại thị trường Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng nước này ngày càng ưu tiên các mẫu xe công nghệ cao, tiết kiệm và có giá trị sử dụng lâu dài.