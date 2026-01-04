Đại lý nhận đặt cọc xe điện cao cấp nhất của VinFast

TPO - Giới tư vấn bán hàng đang nhận đặt cọc mẫu Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn. Xe dự kiến có giá 5 tỷ đồng và bàn giao trong đầu năm 2026.

VinFast chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc mở bán mẫu xe này. Tuy vậy, việc Lạc Hồng 900 LX liên tục xuất hiện tại các sự kiện truyền thông gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngày mở bán chính thức đã gần kề.

Với mức tạm tính 5 tỷ đồng, Lạc Hồng 900 LX sẽ có giá ngang hàng với những mẫu xe sang như Lexus RX 500h F Sport Performance (4,94 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLE 400e 4Matic (4,669 tỷ đồng) và EQS SUV (4,999 tỷ đồng) hay Land Rover Defender 90 P400 (5,09 tỷ đồng).

Trong quá khứ, VinFast cũng từng bán một mẫu xe có mức giá trong khoảng này là President - mẫu SUV đặc biệt giới hạn được phát triển từ LUX SA2.0. Vào thời điểm mới ra mắt hồi 2020, mẫu xe này có giá 4,6 tỷ đồng.

Trở lại với Lạc Hồng 900 LX, đây là dòng xe siêu sang mới của VinFast được phát triển từ mẫu VF 9. Xe có logo cánh chim độc quyền cùng loạt chi tiết mạ vàng bên cạnh mặt ca-lăng nhiều nan dọc bắt mắt.

Lạc Hồng 900 LX xuất hiện tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025.

Bên trong cabin, điểm nhấn là khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa. Một số chi tiết ở vô-lăng, cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công.

Khác với VF 9, Lạc Hồng 900 LX chỉ có cấu hình 2 hàng ghế với hàng ghế sau dạng thương gia có sưởi, làm mát, tích hợp cụm điều chỉnh điện riêng biệt, bệ đỡ chân. Ngoài ra, mẫu xe này còn có vách ngăn bằng kính giữa khoang trước và khoang sau, có điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn có thêm phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7, tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ.

Trước vào giữa năm 2025, lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên xuất xưởng (2 chiếc thuộc phiên bản Chống đạn và 10 chiếc bản Tiêu chuẩn) được bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, thực hiện nhiệm vụ đưa đón các nguyên thủ quốc tế.