Mitsubishi tung hình ‘nhá hàng’ mẫu SUV mới

Lê Tuấn
TPO - Dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng hình bóng chiếc SUV mờ ảo trong video mới của Mitsubishi được xem như tín hiệu cho sự trở lại của dòng xe Pajero đình đám.

Mitsubishi vừa tung ra một đoạn video quảng bá ngắn, trong đó hé lộ một mẫu SUV mới. Cụ thể, chiếc xe này xuất hiện dưới dạng bóng mờ ở cuối video, nối tiếp sau hình ảnh mẫu Pajero từng vô địch giải Dakar.

Mẫu SUV bí ẩn trong video có nhiều nét tương đồng với các nguyên mẫu từng được bắt gặp trong quá trình thử nghiệm giữa năm 2025, nhưng đã được lược bớt lớp ngụy trang.

Mẫu xe bí ẩn được Mitsubishi 'nhá hàng' có đèn LED khá giống các mẫu Xforce và Destinator.

Chiếc SUV này mang dáng vẻ vuông vức, thẳng đứng đặc trưng của xe địa hình, gợi nhớ các mẫu SUV khung gầm rời truyền thống. Xe sở hữu nắp ca-pô dập nổi, vòm bánh xe góc cạnh, điểm nhấn LED dọc trên cản trước và trụ C dày bản.

Mitsubishi hiện chưa xác nhận tên gọi cũng như thông số kỹ thuật của mẫu xe xuất hiện trong video. Dẫu vậy, việc mẫu xe này xuất hiện ngay sau Pajero trong video càng làm dấy lên đồn đoán về sự trở lại của dòng SUV huyền thoại trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi.

Pajero còn được biết đến với tên Montero hay Shogun tại một số thị trường, được sản xuất từ năm 1981 đến 2021 qua bốn thế hệ. Trong lịch sử đua xe thể thao, mẫu SUV này sở hữu thành tích ấn tượng với 12 chiến thắng chung cuộc tại Dakar Rally, bao gồm chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp từ năm 2001 đến 2007.

Tên gọi Pajero cũng được sử dụng cho ba thế hệ Pajero Sport phát triển trên nền tảng Triton, sản xuất từ năm 1996 đến nay. Mẫu xe này cũng được dự đoán sắp có một bản nâng cấp lớn, khi thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2015 và được facelift vào các năm 2019 và 2024.

Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, dòng Pajero Sport vẫn còn trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi nhưng số lượng bán ra rất ít. Cộng dồn 11 kỳ báo cáo doanh số đã có của năm 2025, mẫu SUV này mới bán được 75 xe.

Theo thông tin trên website của Mitsubishi Việt Nam, Pajero Sport hiện chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng. Xe cũng chỉ được phân phối cho "khách dự án", tức các lô xe bán theo hình thức tập trung cho tổ chức, thay vì bán lẻ cho khách hàng cá nhân.

Lê Tuấn
