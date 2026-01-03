Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Toyota Việt Nam có lãnh đạo mới từ đầu năm 2026

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hãng xe Nhật Bản ra thông báo liên quan đến thay đổi ở các vị trí nhân sự cấp cao bao gồm Chủ tịch và Tổng giám đốc.

Cụ thể, ông Tiền Quốc Hào sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng giám đốc của Toyota Việt Nam từ tháng 1/2026. Sự thay đổi này diễn ra sau khi ông Nakano Keita kết thúc nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025) tại thị trường Việt Nam.

Ngoài vị trí chủ tịch tại Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào hiện là Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), đồng thời là Chủ tịch Toyota Châu Á (Singapore). Song song đó, ông cũng giữ chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (Toyota Financial Services Asia).

ong-tien-quoc-hao-chu-tich-moi-cua-toyota-viet-nam-2217.jpg
Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: Auto News.

Gia nhập Toyota Canada từ năm 1999, ông Tiền Quốc Hào có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị ô tô. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao của ToyotaLexus tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực châu Á.

Trong khi đó, tân Tổng giám đốc Toyota Việt Nam – ông Osamu Hirata – là lãnh đạo có hơn 30 năm gắn bó với Tập đoàn Toyota. Gia nhập tập đoàn từ năm 1995, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định chiến lược toàn cầu. Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng của Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ đến năm 2023.

mr-osamu-hirata-new-president-of-tmv.jpg
Ông Osamu Hirata - Tổng giám đốc mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt Toyota Việt Nam, ông Hirata giữ cương vị Trưởng ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Toyota vào năm 2024. Với kinh nghiệm điều hành tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ và Singapore, ông được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích ứng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Hai lãnh đạo cấp cao bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh Toyota Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực. Theo số liệu công bố, hãng xe Nhật Bản đạt doanh số 71.954 chiếc.

Con số này tăng khoảng 8% so với năm 2024, giúp Toyota tiếp tục giữ vị trí thứ hai toàn thị trường về doanh số, chỉ sau VinFast. Trong khi đó, hãng con của Toyota là Lexus bán được 2.252 xe trong năm qua, tăng 45% so với 2024.

Đáng chú ý, mảng xe hybrid tiếp tục là điểm sáng khi Toyota bán ra 8.474 xe, tăng 58% so với năm 2024 và giữ vị trí dẫn đầu phân khúc. Để đẩy mạnh chiến lược điện hóa trong tương lai, hãng xe Nhật có kế hoạch đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại nhà máy ở Phú Thọ nhưng chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể.

Lê Tuấn
#Toyota Việt Nam #xe nhật #toyota #lexus #chủ tịch Toyota Việt Nam #giám đốc Toyota Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục