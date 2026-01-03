Toyota Việt Nam có lãnh đạo mới từ đầu năm 2026

TPO - Hãng xe Nhật Bản ra thông báo liên quan đến thay đổi ở các vị trí nhân sự cấp cao bao gồm Chủ tịch và Tổng giám đốc.

Cụ thể, ông Tiền Quốc Hào sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng giám đốc của Toyota Việt Nam từ tháng 1/2026. Sự thay đổi này diễn ra sau khi ông Nakano Keita kết thúc nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025) tại thị trường Việt Nam.

Ngoài vị trí chủ tịch tại Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào hiện là Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), đồng thời là Chủ tịch Toyota Châu Á (Singapore). Song song đó, ông cũng giữ chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (Toyota Financial Services Asia).

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: Auto News.

Gia nhập Toyota Canada từ năm 1999, ông Tiền Quốc Hào có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị ô tô. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao của Toyota và Lexus tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực châu Á.

Trong khi đó, tân Tổng giám đốc Toyota Việt Nam – ông Osamu Hirata – là lãnh đạo có hơn 30 năm gắn bó với Tập đoàn Toyota. Gia nhập tập đoàn từ năm 1995, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định chiến lược toàn cầu. Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng của Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ đến năm 2023.

Ông Osamu Hirata - Tổng giám đốc mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt Toyota Việt Nam, ông Hirata giữ cương vị Trưởng ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Toyota vào năm 2024. Với kinh nghiệm điều hành tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ và Singapore, ông được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích ứng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Hai lãnh đạo cấp cao bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh Toyota Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực. Theo số liệu công bố, hãng xe Nhật Bản đạt doanh số 71.954 chiếc.

Con số này tăng khoảng 8% so với năm 2024, giúp Toyota tiếp tục giữ vị trí thứ hai toàn thị trường về doanh số, chỉ sau VinFast. Trong khi đó, hãng con của Toyota là Lexus bán được 2.252 xe trong năm qua, tăng 45% so với 2024.

Đáng chú ý, mảng xe hybrid tiếp tục là điểm sáng khi Toyota bán ra 8.474 xe, tăng 58% so với năm 2024 và giữ vị trí dẫn đầu phân khúc. Để đẩy mạnh chiến lược điện hóa trong tương lai, hãng xe Nhật có kế hoạch đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại nhà máy ở Phú Thọ nhưng chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể.