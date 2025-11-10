Toyota Việt Nam hé lộ thời điểm mở bán Land Cruiser FJ

TPO - Mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ dự kiến sẽ được bán tại Việt Nam từ giữa năm sau, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường ô tô trong nước.

Toyota Land Cruiser FJ vừa ra mắt toàn cầu hồi tháng 10/2025. Mẫu xe này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách hàng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đáng chú ý, phía Toyota Việt Nam mới đây cũng xác nhận sẽ sớm đưa mẫu SUV này về nước trong tương lai. Theo chia sẻ từ đại diện của hãng, thời điểm mở bán dự kiến là khoảng giữa năm 2026.

Về giá bán, Land Cruiser FJ được sản xuất tại Thái Lan nên sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu 0%. Nhờ đó, mẫu xe này hứa hẹn sẽ có giá dễ tiếp cận hơn khi so với các đàn anh Land Cruiser LC300 và Prado được nhập từ Nhật Bản.

Nhưng với giá trị thương hiệu của dòng Land Cruiser, mẫu SUV mới này khó có thể có mức giá thuộc phân khúc phổ thông. Nhiều khả năng, giá bán của Land Cruiser FJ khi về Việt Nam sẽ nằm ở khoảng giữa của Fortuner (1,055-1,395 tỷ đồng) và Land Cruiser Prado (3,48 tỷ đồng).

Tương tự như các đàn anh LC300 và Prado, Land Cruiser FJ khi về Việt Nam dự kiến sẽ chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Về kích thước, mẫu SUV mới của Toyota có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, cùng trục cơ sở 2.580 mm. Dù bộ thông số này tương đương với các mẫu crossover hạng C như Corolla Cross và Mazda CX-5 nhưng Land Cruiser FJ lại tập trung vào khả năng off-road với khung gầm rời và thiết kế vuông vức đặc trưng.

Xét về tính off-road, mẫu xe gần nhất phần nào có khả năng cạnh tranh với Land Cruiser FJ sẽ là Subaru Forester. Đây cũng là một mẫu xe gầm cao đến từ Nhật, được thiết kế tối ưu cho khả năng đi địa hình với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng, khoảng sáng gầm cao nhưng dùng khung gầm liền khối.

Trong khi đó, Land Cruiser FJ sử dụng khung gầm rời và động cơ xăng 2.7L, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD). Hệ thống này hứa hẹn mang lại khả năng off-road “chuẩn Land Cruiser”.

Với sức hút vốn có của thương hiệu Land Cruiser, thiết kế vuông vức độc đáo, kích thước nhỏ gọn phù hợp để di chuyển trong đô thị cùng giá dễ tiếp cận hơn nhờ nhập Thái, mẫu Toyota Land Cruiser FJ được dự đoán sẽ trở thành một trong những mẫu xe được săn đón nhất năm 2026.