Toyota Camry giảm giá cả trăm triệu đồng

TPO - Dù luôn đứng đầu về doanh số ở phân khúc sedan hạng D, dòng sedan Camry thế hệ mới vẫn được Toyota tăng khuyến mãi trong tháng này.

Từ đầu tháng 11, Toyota Camry được áp dụng chương trình khuyến mãi chính hãng dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tăng gấp đôi so với tháng trước. Giá trị ưu đãi khi quy đổi ra tiền mặt tương đương mức giảm 122-153 triệu đồng, tùy phiên bản.

Đây là ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay của Toyota Camry, kể từ khi xe được nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2024. Mức giảm cao nhất từng ghi nhận trước đó với dòng Camry là 100 triệu đồng hồi tháng 6/2025, áp dụng cho một số xe VIN 2024 tồn kho tại đại lý.

Động thái tăng khuyến mãi với Camry của Toyota Việt Nam xuất hiện trong bối cảnh dòng sedan này vừa có tháng kinh doanh chạm đáy. Cụ thể, Toyota Camry chỉ bán được 78 chiếc trong tháng 9, thấp nhất từ đầu năm 2025.

Toyota Camry đang được áp dụng mức giảm giá lớn nhất kể từ khi ra mắt.

Kết quả này cũng đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp doanh số của Toyota Camry tại Việt Nam đi xuống. Lượng tiêu thụ cao nhất trong một tháng từng được ghi nhận trong năm nay là vào tháng 4, khi Camry hoàn tất bàn giao 264 chiếc cho khách hàng trong nước.

Ưu đãi giảm giá tới cả trăm triệu đồng hứa hẹn sẽ tạo động lực tăng doanh số cho Camry trong giai đoạn cuối năm, đồng thời giúp các đại lý giải phóng số xe đang lưu kho trước khi bước sang năm mới.

Sau khi áp dụng mức giảm kỷ lục như trên, giá bán thực tế của Toyota Camry vẫn đắt nhất phân khúc sedan hạng D, ở mức 1,098-1,377 tỷ đồng. Dẫu vậy, khách hàng trong nước có nhu cầu mua xe ở phân khúc này gần như luôn chọn Camry.

Điều này thể hiện qua báo cáo doanh số từ đầu năm. Cụ thể, tính lũy kế 9 tháng đã qua của năm 2025, mẫu sedan của Toyota đã bàn giao tổng cộng 1.609 chiếc đến tay khách Việt, chiếm tới 86% thị phần phân khúc, theo VAMA.

Lượng tiêu thụ trên tăng tới 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số phản ánh sức hút của Toyota Camry sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới.

Dẫu vậy trước xu hướng thoái trào của sedan nói chung và sự đi lên của xe gầm cao, Camry cũng không thể duy trì doanh số hàng tháng ổn định và buộc phải chạy khuyến mãi để kích cầu.

Các mẫu xe còn lại của phân khúc sedan hạng D còn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn. Theo đó, Mazda6 đã không ghi nhận doanh số 5 tháng gần nhất, trong khi Honda Accord và Kia K5 thường xuyên góp mặt trong top xe ô tô bán chậm nhất thị trường.

Bộ ba này từ lâu cũng không có bản nâng cấp. Lần cuối mà Mazda6, Honda Accord và Kia K5 được bổ sung trang bị hoặc đón phiên bản mới đã diễn ra từ giai đoạn cuối 2021-2022. Thị trường ngày càng cạnh tranh, trong khi bản thân ít được nâng cấp, thiết kế chậm đổi mới khiến sức hút của cả ba ngày càng giảm.