Toyota hé lộ biến thể xe điện hiệu suất cao

TPO - Phiên bản đặc biệt của mẫu xe điện Toyota bZ sẽ được hãng trình làng tại triển lãm SEMA 2025 diễn ra tại Las Vegas vào tuần này.

Cụ thể, đây là mẫu concept có tên bZ Time Attack được phát triển dựa trên mẫu Toyota bZ 2026. Bản mới này có công suất 338 mã lực, tăng 124 mã lực so với bản tiền nhiệm, cho khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,9 giây và đạt phạm vi hoạt động 447 km với một lần sạc.

Với phiên bản bZ Time Attack phong cách đường đua, Toyota xác nhận xe sẽ sử dụng hệ thống AWD với hai mô-tơ điện đã được tinh chỉnh để đạt công suất hơn 402 mã lực.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo TEIN coilover, lò xo hiệu suất cao, cùng hệ thống phanh Alcon kết hợp má phanh Hawk, đảm bảo khả năng kiểm soát và chịu tải vượt trội khi vận hành ở cường độ cao.

Là mẫu xe điện hiệu suất cao, bZ Time Attack có thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao với bộ bodykit khí động học gồm cánh chia gió trước cỡ lớn, ốp sườn mới, vòm bánh mở rộng, bộ khuếch tán sau thể thao cùng cánh gió đuôi cỡ lớn giúp tối ưu lực ép.

Chiếc SUV này được hạ thấp 152 mm trong khi rãnh bánh xe cũng được mở rộng thêm một khoảng tương ứng. Điều này mang lại dáng vẻ hầm hố và tăng độ ổn định khi vào cua tốc độ cao.

Xe được trang bị mâm BBS Unlimited 19 inch đi kèm lốp Continental ExtremeContact Sport 02, loại chuyên dụng cho đường đua. Điểm nhấn còn nằm ở lớp sơn 3 tông màu, kết hợp giữa hiệu ứng kim loại và ngọc trai, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo dưới ánh sáng.

Không gian nội thất được tối giản triệt để nhằm giảm trọng lượng. Khoang lái gần như trống, chỉ còn lại khung chống lật bằng thép Chromoly, ghế đua OMP HTE-R, vô-lăng thể thao mới và cần số được đưa lên bảng điều khiển trung tâm.

Ở các thị trường khác ngoài Bắc Mỹ, Toyota bZ có tên gọi quen thuộc hơn là bZ4X. Đây là mẫu xe thuần điện thương mại đầu tiên của Toyota, từng xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng concept trưng bày ở triển lãm VMS 2022.

Theo kế hoạch, phiên bản bZ4X mới sẽ được lắp ráp ở Indonesia trong thời gian tới. Điều này mở ra cơ hội để mẫu xe điện này được xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.