Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Toyota hé lộ biến thể xe điện hiệu suất cao

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên bản đặc biệt của mẫu xe điện Toyota bZ sẽ được hãng trình làng tại triển lãm SEMA 2025 diễn ra tại Las Vegas vào tuần này.

Cụ thể, đây là mẫu concept có tên bZ Time Attack được phát triển dựa trên mẫu Toyota bZ 2026. Bản mới này có công suất 338 mã lực, tăng 124 mã lực so với bản tiền nhiệm, cho khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,9 giây và đạt phạm vi hoạt động 447 km với một lần sạc.

bz-time-attack-concept-1031-3-20.jpg

Với phiên bản bZ Time Attack phong cách đường đua, Toyota xác nhận xe sẽ sử dụng hệ thống AWD với hai mô-tơ điện đã được tinh chỉnh để đạt công suất hơn 402 mã lực.

bz-time-attack-concept-1031-7-20.jpg

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo TEIN coilover, lò xo hiệu suất cao, cùng hệ thống phanh Alcon kết hợp má phanh Hawk, đảm bảo khả năng kiểm soát và chịu tải vượt trội khi vận hành ở cường độ cao.

Là mẫu xe điện hiệu suất cao, bZ Time Attack có thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao với bộ bodykit khí động học gồm cánh chia gió trước cỡ lớn, ốp sườn mới, vòm bánh mở rộng, bộ khuếch tán sau thể thao cùng cánh gió đuôi cỡ lớn giúp tối ưu lực ép.

bz-time-attack-concept-1031-9-20.jpg

Chiếc SUV này được hạ thấp 152 mm trong khi rãnh bánh xe cũng được mở rộng thêm một khoảng tương ứng. Điều này mang lại dáng vẻ hầm hố và tăng độ ổn định khi vào cua tốc độ cao.

Xe được trang bị mâm BBS Unlimited 19 inch đi kèm lốp Continental ExtremeContact Sport 02, loại chuyên dụng cho đường đua. Điểm nhấn còn nằm ở lớp sơn 3 tông màu, kết hợp giữa hiệu ứng kim loại và ngọc trai, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo dưới ánh sáng.

bz-time-attack-concept-1031-1-20.jpg

Không gian nội thất được tối giản triệt để nhằm giảm trọng lượng. Khoang lái gần như trống, chỉ còn lại khung chống lật bằng thép Chromoly, ghế đua OMP HTE-R, vô-lăng thể thao mới và cần số được đưa lên bảng điều khiển trung tâm.

bz-time-attack-concept-1031-4-20.jpg
bz-time-attack-concept-1031-5-20.jpg

Ở các thị trường khác ngoài Bắc Mỹ, Toyota bZ có tên gọi quen thuộc hơn là bZ4X. Đây là mẫu xe thuần điện thương mại đầu tiên của Toyota, từng xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng concept trưng bày ở triển lãm VMS 2022.

Theo kế hoạch, phiên bản bZ4X mới sẽ được lắp ráp ở Indonesia trong thời gian tới. Điều này mở ra cơ hội để mẫu xe điện này được xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.

toyota-bz4x-2025-thai-16.jpg
Toyota bZ4X phiên bản mới 2026.
Lê Tuấn
#toyota #xe điện #xe đua #toyota bz #bz4x #xe hiệu suất cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục