Xe

Google News

Toyota xác nhận khai tử dòng xe thể thao nổi tiếng

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe thể thao biểu tượng Nhật Bản là Toyota Supra sẽ bị khai tử từ năm sau.

Toyota chính thức xác nhận ngừng sản xuất Supra thế hệ thứ 5 vào tháng 3 năm 2026, khép lại vòng đời của mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng này. Thông tin được công bố không lâu sau khi hãng giới thiệu phiên bản Final Edition, vốn đã được đồn đoán là lời tạm biệt dành cho Supra.

“Đối với mẫu Supra, việc sản xuất sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đông đảo khách hàng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất tiếc khi thông báo này ảnh hưởng tới các khách hàng đang có ý định mua xe”, trích thông báo của Toyota.

image.png
Toyota Supra MkV Final Edition là phiên bản cuối cùng của dòng xe.

Được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Ô tô Detroit 2019, Toyota Supra thế hệ thứ 5 (A90/MkV) đánh dấu sự hồi sinh của dòng xe thể thao đình đám này sau 21 năm vắng bóng. Trước đó, Toyota liên tục úp mở về ý tưởng hồi sinh Supra thông qua mẫu concept FT-1 ra mắt năm 2014.

Supra thế hệ thứ 5 là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW, chia sẻ nền tảng khung gầm cũng như hệ truyền động với BMW Z4. Dòng xe Đức này cũng sẽ ngừng sản xuất vào năm 2026 mà không có thế hệ kế nhiệm.

Toyota Supra phiên bản 2020 được trang bị động cơ tăng áp I6 3.0L B58, và một năm sau, phiên bản dùng động cơ tăng áp I4 2.0L B48 cũng được bổ sung. Tất cả phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF, trước khi Toyota bổ sung phiên bản số sàn 6 cấp dành cho tùy chọn động cơ I6.

2026-toyota-supra-mkv-final-edition-amee-reehal-1.jpg

Đối với Supra phiên bản cuối cùng MkV Final Edition 2026 tại Mỹ, xe sử dụng động cơ B58 công suất 382 mã lực và mô-men xoắn 523 Nm, giúp tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây. Giá khởi điểm của xe ở mức 69.745 USD (hơn 1,8 tỷ đồng).

Tại châu Âu và Nhật Bản, bản Final Edition đặc biệt chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc cho cả hai thị trường. Mẫu này sử dụng bản nâng cấp của động cơ B58 cho ra 429 mã lực và 569 Nm, mạnh hơn hẳn so với bản bán tại Mỹ.

Việc Supra dừng sản xuất chắc chắn khiến giới yêu xe thể thao không khỏi tiếc nuối, nhưng “biểu tượng” này chưa thực sự biến mất. Theo đó, Toyota đã có những hé lộ về một mẫu xe kế nhiệm đang trong kế hoạch phát triển.

Lê Tuấn
#toyota #khai tử #supra #xe thể thao #toyota supra #BMW Z4 #xe nhật

