Chiêm ngưỡng xe siêu sang từ thương hiệu mới của Toyota

Màn ra mắt của Century Coupe Concept đánh dấu bước ngoặt đưa Century trở thành thương hiệu siêu sang độc lập của Toyota, cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce và Bentley.

Trước Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Toyota đã xác rằng Century không còn là một dòng xe đơn thuần mà giờ sẽ tách riêng thành một thương hiệu độc lập.

Trong khi Lexus vẫn được định vị là thương hiệu cao cấp, thì Century nay được định hướng trở thành biểu tượng xe siêu sang Nhật Bản, sẵn sàng cạnh tranh với Rolls-Royce hay Bentley.

Century Coupe Concept - mẫu xe được đích thân chủ tịch Akio Toyoda giới thiệu, chính là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt mới của thương hiệu Century nói riêng và tập đoàn Toyota nói chung.

Khác với các mẫu xe Century trước đó mang dáng sedan hoặc SUV, mẫu xe mới là một chiếc coupe hai cửa, dáng fastback thanh lịch, gợi liên tưởng đến Rolls-Royce Spectre.

Ngoại thất xe gây ấn tượng với tông màu cam bắt mắt, được tạo nên từ không dưới 60 lớp sơn. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong, logo phượng hoàng của dòng Century cùng cụm đèn pha đôi giống với Century SUV.

Dáng coupe vuốt cong mượt mà cùng phần đuôi liền khối mang đến vẻ sang trọng. Cụm đèn hậu LED có tạo hình tương tự đèn trước.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu có thiết kế khá cầu kỳ. Logo Century xuất hiện ở chụp mâm cũng như trên kẹp phanh màu đỏ bên trong.

Do chỉ là bản concept trưng bày, nên mẫu Century Coupe chưa có gương chiếu hậu, kính chắn gió sau, cốp sau cũng như tay nắm cửa. Các chi tiết này sẽ được bổ sung nếu có phiên bản thương mại.

Khoang nội thất của Century Coupe Concept được bố trí 4 chỗ ngồi riêng biệt, cùng vô-lăng dạng yoke hình chữ nhật và màn hình trung tâm nhỏ gọn như smartphone.

Bên trong có một vách ngăn trung tâm lớn chia đôi hàng ghế trước và sau. Đáng chú ý, xe có thiết kế hai bên cửa bất đối xứng với hai cửa lùa bên trái trong khi bên phải chỉ có một cửa thường.

Cặp cửa lùa bên phụ mở tách theo hai hướng, cộng với việc xe không có cột B giúp hành khách dễ dàng ra vào. Tuy nhiên, chi tiết này cũng có thể được thay đổi ở bản thương mại.

Với sự xuất hiện của lưới tản nhiệt và các khe hút gió trên nắp capo, mẫu coupe Century được dự đoán vẫn sẽ sử dụng động cơ đốt trong.

Nhiều khả năng Toyota sẽ tiếp tụng sử dụng cấu hình V8 5.0L hút khí tự nhiên như trên bản sedan, hoặc V6 hybrid sạc ngoài của bản SUV.

Phía Toyota hiện vẫn kín tiếng về thông số kỹ thuật, cũng như chưa xác nhận kế hoạch thương mại hóa mẫu Century Coupe.

Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng với việc đã tách ra trở thành thương hiệu xe siêu sang độc lập, mỗi chiếc Century trong tương lai sẽ đều được cá nhân hóa để bảo đảm tính độc quyền và xa hoa giống như Rolls-Royce và Bentley.