Toyota Innova Cross sẵn sàng chinh phục khách hàng qua trải nghiệm lái thử cuối năm

Thành công của Innova Cross cho thấy khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới của Toyota khi kết hợp hài hòa công nghệ, tiện nghi và giá trị bền vững. Nhằm đem đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho khách hàng, Toyota sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lái thử xe Toyota Hybrid-Electric tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới đây.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, trong quý III/2025, có 2.035 xe Toyota Innova Cross (bao gồm Innova) đến tay khách hàng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2024.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công của Toyota Innova Cross. Nếu như Innova mang kiểu dáng thuần MPV phục vụ kinh doanh dịch vụ, thì Innova Cross sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, lai giữa SUV và MPV, mở rộng tệp khách hàng tới nhóm gia đình và những người trẻ thành đạt.

Nội thất cũng được nâng tầm với không gian thoáng đãng hơn và bổ sung các tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí 10,1 inch đặt nổi, màn hình 7 inch sau vô lăng, phanh tay điện tử có hỗ trợ tự động giữ phanh, lẫy chuyển số, đặc biệt nhất là cửa sổ trời toàn cảnh và hàng ghế sau dạng thương gia. Một số trang bị đáng chú ý khác bên trong còn có điều hoà tự động 2 dàn lạnh, đề nổ bằng nút bấm, đèn trang trí nội thất, ghế lái chỉnh điện. Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense cũng lần đầu tiên được tích hợp trên dòng xe Innova Cross.

Cuối cùng, một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Innova Cross tạo được sự khác biệt là phiên bản Hybrid. Đây là bước đi chiến lược của Toyota khi sớm nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về các mẫu xe xanh tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường nhưng vẫn đáp ứng khả năng vận hành mạnh mẽ.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, phiên bản Hybrid chiếm thị phần 39% trong tổng doanh số Innova Cross. Tức cứ 10 người mua dòng xe này thì có 4 người chọn phiên bản Hybrid. Đại diện một đại lý Toyota tại TP.HCM, cho biết, Innova Cross Hybrid nhận rất nhiều sự quan tâm khi khách hàng dần quen và tin tưởng vào công nghệ Hybrid của Toyota.

Theo Toyota Việt Nam, Innova Cross Hybrid chỉ tiêu thụ 4,35-5,26 lít/100km tùy điều kiện vận hành, tiết kiệm 20-50% so với phiên bản Xăng. Động cơ Hybrid không chỉ giúp người dùng giảm chi phí nhiên liệu, mà còn mang lại trải nghiệm lái êm ái, giảm độ rung và đặc biệt là sự tĩnh lặng bên trong khoang cabin khi di chuyển ở tốc độ thấp.

Anh Cao Mạnh Thành, sống tại TP.HCM, hiện sử dụng Innova Cross Hybrid được gần 1 năm nay, cho biết lựa chọn này khiến anh cảm thấy hài lòng hơn cả mong đợi. Anh cho biết, trước đây đã sử dụng Innova đời 2017 để phục vụ gia đình, nhưng từ khi đổi sang Innova Cross Hybrid, mọi thứ đều được nâng cấp rõ rệt.

“Xe tiết kiệm nhiên liệu, lái nhẹ nhàng hơn, tăng tốc mượt và yên tĩnh hơn hẳn. Cùng nhu cầu đi lại như trước đây, chiếc Innova Cross Hybrid giúp tôi tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng”, anh Thành cho hay.

Bên cạnh nhóm khách hàng trung niên và gia đình đông người, Innova Cross còn đang chiếm cảm tình từ nhóm khách hàng trẻ. Anh Lê Minh Dũng, 32 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản tại Đồng Nai, chia sẻ rằng, ban đầu anh chỉ xem Innova là dòng xe dành cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ, nhưng sau khi lái thử Innova Cross thì cảm nhận hoàn toàn khác.

“Xe thiết kế đẹp nhờ kiểu dáng lai SUV, nhiều công nghệ mới như cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và điều khiển hành trình chủ động. Những công nghệ này giúp việc lái xe trở nên nhàn nhã và an toàn hơn rất nhiều. Với mức giá từ 825 triệu đến hơn 1 tỷ, mình tin Innova Cross là lựa chọn phù hợp với phong cách sống năng động của người trẻ ở các thành thị”, anh Dũng nhận định.

Bước sang quý IV/2025, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo tiếp tục sôi động do nhu cầu mua sắm ô tô của người dân tăng đột biến cùng nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu cuối năm. Toyota Innova Cross được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, giữ vững vị thế số 1 phân khúc MPV cỡ trung trong bối cảnh khách hàng Việt ngày càng ưu tiên lựa chọn các mẫu xe xanh có tính thực dụng cao.

Nhằm đưa mẫu xe đến gần hơn với nhiều khách hàng, Toyota Việt Nam tổ chức sự kiện trưng bày và lái thử các mẫu xe Hybrid Electric của Toyota. Bao gồm: Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV, Yaris Cross HEV tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 11. Cụ thể, trong 2 ngày 8 & 9/11 sự kiện sẽ diễn ra tại Aeon Mall Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh và sau đó trong ngày 15 và 16/11/2025 sẽ diễn ra tại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội. Ngoài lái thử và trải nghiệm xe Hybrid, khách hàng còn được khám phá công nghệ TSS qua không gian thực tế ảo AR, tham gia vào các trò chơi tương tác với nhiều phần quà hấp dẫn, hiểu thêm về công nghệ Hybrid,. Ban tổ chức cũng rất tâm lý khi bố trí sân chơi riêng cho các bé được thoải mái vui chơi, tạo khoảnh khắc xanh cùng bố mẹ.