Sức hút giảm, Toyota Land Cruiser Prado không còn chênh giá tại Việt Nam

Theo khảo sát tại một số đại lý chính hãng của Toyota tại Hà Nội, mẫu Toyota Land Cruiser Prado (LC250) hiện có sẵn xe để giao ngay, với các đủ màu đen, trắng và nâu.

Mức giá được chào bán từ 3,46-3,5 tỷ đồng tùy phiên bản và màu sắc, nghĩa là đúng với mức niêm yết từ chính hãng. Điều này cho thấy dòng Land Cruiser Prado không còn tình trạng bị bán chênh giá tới 500 triệu đồng như một năm trước.

Đáng chú ý, có cơ sở còn rao bán mẫu Prado kèm quà tặng là 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều salon tư nhân cũng đang rao bán những chiếc LC250 đi kèm mức giảm 50 triệu đồng tiền mặt.

Như vậy, giá bán thực tế của Land Cruiser Prado tại salon tư nhân có thể được giảm từ 3,48 tỷ đồng xuống chỉ còn 3,43 tỷ đồng. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết đây là xe mới 100%, nhưng số lượng hạn chế, chủ yếu gồm 2 màu đen và trắng.

Ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2024, Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khách hàng trong nước nhờ thiết kế vuông vức mạnh mẽ, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi và an toàn. Tuy nhiên, do được nhập từ Nhật nên nguồn cung của mẫu xe này gặp hạn chế, dẫn tới tình trạng “đội giá” tại đại lý.

Vào thời điểm cuối năm 2024 và đầu 2025, mẫu SUV này rơi vào tình trạng cháy hàng và người mua có thể phải chấp nhận "kèm lạc" với khoản chênh khoảng 300-500 triệu đồng để có thể nhận xe sớm. Không phải đại lý nào cũng xảy ra tình trạng này, có nơi vẫn yêu cầu khách đặt cọc theo đúng giá niêm yết, nhưng không hẹn ngày giao xe cụ thể.

Mẫu Prado bán tại Việt Nam.

Việc Toyota Land Cruiser Prado không còn bị bán kênh giá tại đại lý được giới chuyên gia nhận định là do mẫu xe này không còn duy trì được sức hút mạnh mẽ như trước.

Điều này thể hiện qua lượng tiêu thụ giảm qua từng tháng từ đầu năm. Sau giai đoạn từ tháng 12/2024-2/2025 chỉ giao dưới 30 xe mỗi tháng do khan hàng, mẫu SUV Nhật Bản từng đạt đỉnh doanh số với 80 chiếc bán ra hồi tháng 3/2025.

Ba tháng tiếp theo, Toyota Land Cruiser Prado giao lần lượt 76-45-66 xe, trước khi giảm xuống còn 53-57-56 chiếc trong ba tháng gần nhất (7-8-9). Tổng kết 3 quý đầu năm 2025, tổng số xe Prado bán ra đạt 481 chiếc trên toàn quốc.