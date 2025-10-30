Ảnh thực tế Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Với kích thước nhỏ gọn, thiết kế cá tính cùng khả năng vận hành off-road, Toyota Land Cruiser FJ hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích lái xe việt dã nhưng vẫn đề cao tính tiện dụng khi đi trong đô thị.

Toyota mới đây đã chính thức mở rộng dòng xe Land Cruiser thông qua việc bổ sung mẫu SUV cỡ nhỏ mới mang tên Land Cruiser FJ. Mẫu xe đang được trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025.

land-cruiser-fj-18.jpg

Về thiết kế, Land Cruiser FJ vẫn theo phong cách hình hộp quen thuộc của dòng xe, nhưng có dáng vẻ giống đàn anh LC250 (Prado) hơn là LC300.

Phần đầu xe gợi nhớ đến mẫu bán tải Hilux Champ. Cả hai đều sử dụng chung nền tảng phiên bản tinh chỉnh của nền tảng IMV nổi tiếng về độ bền của Toyota.

land-cruiser-fj-12.jpg

Mẫu Land Cruiser FJ được trưng bày sở hữu đèn LED định vị ban ngày hình chữ C cùng cụm pha vuông vức. Ngoài ra, xe còn có phiên bản đèn tròn LED cổ điển, gợi nhắc tới mẫu FJ Cruiser huyền thoại.

land-cruiser-fj-19.jpg

Thân xe được ốp nhựa đen dày bản, đồng thời trang bị giá nóc tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn đặc trưng của dòng Land Cruiser. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch.

land-cruiser-fj-1.jpg
land-cruiser-fj-15.jpg

Phía sau xe có đèn hậu nổi khối, kết hợp với cản sau được tinh chỉnh dạng rời, cho phép người dùng nâng cấp, tuỳ biến theo sở thích. Kính hậu khá hẹp nhưng được nối với tấm ốp đen tạo hiệu ứng liền mạch. Lốp dự phòng gắn ở cửa cốp hoàn thiện ngoại hình đậm chất off-road của chiếc xe.

land-cruiser-fj-5.jpg
﻿land-cruiser-fj-10.jpg
land-cruiser-fj-9.jpg

Về kích thước, Toyota Land Cruiser FJ có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm. Bộ thông số gần như tương đương với mẫu Corolla Cross, thể hiện rõ định hướng nhỏ gọn, phù hợp để di chuyển trong đô thị.

land-cruiser-fj-6.jpg

Không chỉ ngoại thất, phong cách việt dã còn được thể hiện trong khoang cabin tông đen nam tính. Mẫu Land Cruiser FJ chia sẻ vô-lăng, bố cục bảng táp-lô và cụm màn hình đôi với đàn anh Prado, trong khi các chi tiết như cửa gió điều hòa tròn ở góc và hình chữ nhật ở trung tâm gợi liên tưởng đến Suzuki Jimny.

land-cruiser-fj-14.jpg

Toyota trang bị cho xe màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số, cùng một màn hình phụ hiển thị điều hòa độc lập với giao diện trực quan.

land-cruiser-fj-2.jpg
land-cruiser-fj-3.jpg

Hiện tại, Toyota chưa công bố đầy đủ danh sách trang bị, nhưng xác nhận rằng Land Cruiser FJ sẽ có hệ thống hỗ trợ người lái ADAS.

land-cruiser-fj-7.jpg

Dưới nắp capo là động cơ xăng 2.7L quen thuộc trên Fortuner. Khối máy này sản sinh công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp điều khiển điện tử cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.

Theo kế hoạch, Toyota sẽ công bố thêm chi tiết và thời điểm chính thức mở bán Land Cruiser FJ tại thị trường Nhật Bản vào giữa năm 2026.

land-cruiser-fj-20.jpg

Xe sẽ được sản xuất tại Thái Lan, tập trung vào các thị trường đang phát triển như Đông Nam Á. Vì vậy, không ngoại trừ khả năng Toyota Land Cruiser FJ có thể được bán ở Việt Nam trong tương lai.

Lê Tuấn
