Tưng bừng lễ hội, Toyota tung loạt ưu đãi, giúp khách hàng tiết kiệm hơn 150 triệu đồng khi mua xe

Ưu đãi lên đến 100% thuế trước bạ cho 7 mẫu xe cùng nhiều quà tặng, hỗ trợ lãi suất vay, Toyota mang cơ hội sở hữu xe hơi đến với đông đảo khách hàng Việt, sẵn sàng bùng nổ mùa lễ hội.

Trong nhịp sống hối hả dịp cuối năm, sở hữu một chiếc ô tô nằm trong danh mục việc cần làm của nhiều gia đình. Nhằm tiếp thêm động lực cho khách hàng, Toyota triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11. Hỗ trợ lên đến 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua Camry, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, giúp tiết kiệm đến 153 triệu đồng. Ưu đãi 50% thuế trước bạ tiếp tục áp dụng cho Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux. Bên cạnh đó, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng được dành tặng cho khách hàng mua BMPV, Yaris Cross và Corolla Cross bản xăng. Chương trình được áp dụng trên toàn bộ 86 đại lý Toyota tại 31/34 tỉnh thành toàn quốc.

Với những khách hàng mua xe theo hình thức trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu cho tất cả các mẫu xe Hybrid (HEV), chỉ từ 1,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu cho Vios, BMPV, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, phiên bản HEV của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross tại hệ thống đại lý hoạt động T-Sure sẽ được miễn lãi suất trong vòng 6 tháng đầu.

Lần đầu tiên trong năm 2025, Toyota triển khai chính sách vay trả trước 0 đồng với mức lãi suất chỉ từ 7,99%/năm trong 1 năm đầu, áp dụng với tất cả các mẫu xe Toyota. Chương trình này dành cho: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm Giáo viên, Y/Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Nhân viên thuộc Đối tác/Nhà cung cấp/Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Các chương trình trên giúp Toyota tiếp cận sâu rộng với đông đảo khách hàng, viết tiếp chuỗi thành tích doanh số ấn tượng hậu kỷ lục 8.000 xe trong tháng 10 vừa qua.