Xe

Triệu hồi gần 5.000 xe Toyota và Lexus ở Việt Nam để sửa lỗi

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ Cục Đăng Kiểm, có gần 5.000 ô tô thương hiệu Toyota và Lexus tại Việt Nam cần được triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan tới hệ thống hỗ trợ đỗ xe.

Toyota Việt Nam cho biết chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số mẫu xe Toyota đang lưu hành tại Việt Nam.

Cụ thể, có tổng cộng 2.203 xe thuộc diện ảnh hưởng, bao gồm các mẫu Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2025.

prado-2024-vms-2024.jpg
Toyota Land Cruiser Prado﻿.

Theo đó, các xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe.

Phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe này bị lỗi có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Hiện tượng này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

Để khắc phục, hãng xe Nhật cho biết các đại lý sẽ gửi thông báo mời chủ xe bị ảnh hưởng đưa phương tiện tới để kiểm tra và cập nhật phần mềm. Thời gian khắc phục dự kiến khoảng 0,8-1 giờ/xe.

Đợt triệu hồi của Toyota diễn ra gần như song song với Lexus - vốn cũng bị dính lỗi tương tự với hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Theo đó, hãng xe sang này đang triệu hồi 2.774 chiếc ô tô thuộc các mẫu RX, NX, LX, GX, LM, ES và LS. Các xe này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8/2021-9/2025.

lexus-rx-350h5-1925.jpg
Lexus RX﻿ có giá từ 3,43 tỷ đồng.

Nhà sản xuất khuyến cáo các chủ sở hữu xe trong diện ảnh hưởng cầm sớm sắp xếp thời gian đưa xe đến đại lý chính hãng để đảm bảo thiết bị hỗ trợ đỗ xe luôn trong tình trạng hoạt động ổn định, tránh những rủi ro va chạm không đáng có trong quá trình vận hành hàng ngày.

Lê Tuấn
