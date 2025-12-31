Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LEXUS Thăng Long – Hành trình bền bỉ kiến tạo chuẩn mực trải nghiệm xe sang tại Việt Nam

P.V

Trong bối cảnh thị trường ô tô hạng sang tại Việt Nam không ngừng phát triển, Lexus Thăng Long được biết đến là một trong những showroom tiêu biểu nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đồng hành cùng hành trình phát triển của thương hiệu Lexus tại Việt Nam suốt hơn 10 năm qua.

image001-7522.jpg
Showroom Lexus Thăng Long có địa chỉ tại Ngã tư Phạm Hùng + Dương Đình Nghệ, Tổ dân phố 8, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Lexus Thăng Long là đại lý Lexus chính hãng duy nhất tại miền Bắc được ủy quyền bởi Lexus Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Lexus Thăng Long đã vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Lexus, đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng tư vấn các mẫu xe Lexus nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chuẩn mực và trải nghiệm khách hàng theo đúng tinh thần thương hiệu.

image003-1888.jpg
Không gian hiện đại bên trong showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn Lexus toàn cầu

Một trong những giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Lexus Thăng Long chính là nghệ thuật hiếu khách Omotenashi - lấy con người làm trung tâm. Từ không gian showroom, quy trình tiếp đón, tư vấn đến dịch vụ, mọi điểm chạm đều được chăm chút một cách tinh tế, mang đến sự hài lòng vượt trên mong đợi cho khách hàng.

image005-1874.jpg
Trải nghiệm phong cách sống hạng sang và được phục vụ bằng cả tấm lòng tại Lexus Thăng Long

Lexus Thăng Long cũng là đại lý ô tô hạng sang đầu tiên tại miền Bắc trang bị hệ thống robot sơn sấy tự động IRT PowerCure tân tiến, mang đến cho khách hàng dịch vụ đồng sơn chất lượng, thuận tiện, góp phần lưu giữ vẻ đẹp hoàn mỹ của những chiếc xe sang.

image007-4976.jpg
Hệ thống robot sơn sấy tự động IRT PowerCure tân tiến tại Xưởng Đồng sơn BP

Khu sửa chữa kỹ thuật cao, phục vụ các hạng mục bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật bậc thầy, thấu hiểu và “bắt bệnh” chính xác từng vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu cho Khách hàng.

image009-6229.jpg
Phòng sửa chữa kỹ thuật cao phục vụ các hạng mục bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu tại Xưởng Sửa chữa chung GJ

Lexus Thăng Long còn được định vị là showroom trải nghiệm phong cách sống hạng sang, nơi mỗi khách hàng được lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ tận tâm. Qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường, Lexus Thăng Long vẫn chiếm trọn niềm tin của gần 10.000 khách hàng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, giữ vững vị thế trong phân khúc xe sang suốt một thập kỷ qua và là một trong những showroom Lexus lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Song song với hoạt động kinh doanh, Lexus Thăng Long tích cực triển khai các hoạt động trải nghiệm, sự kiện ra mắt xe, chương trình lái thử xe tại các tỉnh thành miền Bắc, cũng như các hoạt động mang giá trị cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Lexus tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững và giá trị gắn kết vì một xã hội ngày càng phồn thịnh.

image011-3765.jpg
Sự kiện ra mắt xe Lexus GX 550 vào tháng 6 năm 2025 vừa qua

Để biết thêm thông tin chi tiết về các mẫu xe Lexus, các dịch vụ và sự kiện của Lexus Thăng Long, độc giả vui lòng truy cập website chính thức https://lexusthanglong.com.vn/vn.html hoặc liên hệ Hotline kinh doanh: 090 858 3388 - Hotline dịch vụ: 093 333 3388.

P.V
#Lexus Thăng Long #xe sang #showroom Lexus #dịch vụ ô tô #Việt Nam

