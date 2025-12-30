Hyundai thắng lớn với Palisade đời mới

TPO - Mẫu SUV cỡ lớn Palisade của Hyundai dự kiến sẽ cán mốc doanh số 200.000 chiếc trên toàn cầu trong năm 2025. Đây là con số kỷ lục kể từ khi dòng xe này ra đời năm 2018.

Theo Maeil Business News Korea, Hyundai đã bán được 192.285 chiếc Palisade trong 11 tháng đầu năm nay. Con số này tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024 và thậm chí đã vượt qua kỷ lục 166.622 chiếc của cả năm 2023.

Dự kiến, doanh số của Hyundai Palisade ​​sẽ có lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 chiếc/năm khi năm 2025 khép lại, trở thành cột mốc doanh số cao nhất từ ​​trước đến nay kể từ khi ra mắt.

Ra mắt lần đầu năm 2018, Palisade nhanh chóng trở thành mẫu SUV chủ lực của Hyundai với doanh số ổn định, lần lượt đạt 107.514 xe năm 2019, 157.133 xe năm 2020 và 157.688 xe năm 2021.

Hyundai Palisade thế hệ mới nhất.

Dù giảm nhẹ xuống 151.427 xe vào năm 2022, Palisade đã bật tăng trở lại sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp, đạt 166.622 xe trong năm 2023 và duy trì mức trên 160.000 xe trong hai năm liên tiếp.

Năm 2025 đánh dấu kỷ nguyên mới của dòng Palisade với phiên bản hoàn toàn mới. Mẫu xe nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ tại cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, đặc biệt là phiên bản hybrid.

Ở thế hệ mới, Palisade có không gian nội thất rộng rãi cùng cấu hình linh hoạt 7-9 chỗ. Đáng chú ý, hãng cung cấp tùy chọn hệ truyền động hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn tối ưu hiệu suất vận hành.

Đại diện Hyundai Motor cho biết, chính sức hút của phiên bản Palisade hybrid đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy doanh số toàn cầu của dòng SUV cỡ lớn này.

Thành tích của Palisade đời mới ngay trong năm đầu ra mắt được xem là minh chứng rõ nét cho chiến lược “đa dạng hóa hệ truyền động” của Hyundai. Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc hiện đang phát triển và cung cấp đầy đủ các loại xe điện, hybrid và động cơ đốt trong nhằm thích ứng với biến động thị trường, nhất là khi nhu cầu xe thuần điện đang chậm lại.

Song song với thành công của Palisade, Hyundai cũng đang mở rộng danh mục xe hybrid. Hồi tháng 9/2025, hãng này công bố kế hoạch nâng số lượng mẫu xe hybrid lên 18 xe vào năm 2030, phủ rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade vẫn đang bán bản cũ nhưng gần đây liên tục được giảm giá mạnh. Động thái được cho là nhằm xả hàng để chuẩn bị đón thế hệ mới vào năm tới.

Về lĩnh vực điện hóa, Hyundai Thành Công mới đây đã ra mắt mẫu Santa Fe Hybrid, bổ sung thêm lựa chọn xe 7 chỗ động cơ lai cho người dùng Việt. Không ngoại trừ khả năng mẫu Palisade cũng sẽ được cung cấp bản hybrid khi ra mắt thế hệ mới tại nước ta trong tương lai.