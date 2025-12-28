Lái thử VinFast Minio Green tại Vietnam Mobility Show 2025, nhiều khách muốn “chốt” mua xe ngay

Tại Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 - Vietnam Mobility Show VMS (diễn ra từ 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội), hàng nghìn khách tham quan đã tới gian hàng VinFast để trực tiếp tìm hiểu hệ sinh thái giao thông xanh và trải nghiệm lái thử các mẫu ô tô điện. Trong số các mẫu xe được trưng bày, Minio Green thu hút sự quan tâm lớn khi lần đầu tiên lăn bánh thực tế và được khách hàng trực tiếp cầm lái, cảm nhận.

“Tôi sẽ chốt ngay VinFast Minio Green”

Lần đầu trải nghiệm, anh Thế Hoàng - một tiểu thương tại Đông Anh (Hà Nội) cảm thấy hào hứng khi ngồi lên chiếc Minio Green.

Anh Hoàng cho biết, mẫu xe mới nhất của VinFast đáp ứng nhiều tiêu chí của bản thân, đặc biệt về mặt tài chính, nên anh muốn “sờ tận tay” để có được cảm giác chân thật nhất trước khi đưa ra quyết định chính thức về chiếc ô tô đầu tiên cho gia đình.

Nhiều khách hàng tới Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 trải nghiệm tận tay mẫu Minio Green

“Chiếc xe mang lại cảm giác đầy ấn tượng và hoàn toàn phù hợp nhu cầu của tôi. Với tầm giá 269 triệu đồng, Minio Green có sự nhỏ gọn và trang bị hoàn toàn phù hợp. Tôi sẽ sớm chốt xe VinFast Minio Green sau buổi lái thử hôm nay", anh Hoàng khẳng định.

Kiên nhẫn chờ đợi tới lượt lái thử VinFast Minio Green, anh Bách - một người làm việc trong ngành điện ở Hà Nội cho rằng với công suất đủ dùng và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, cùng khoảng sáng gầm xe 165 mm, chiếc xe này hoàn toàn phù hợp với việc đi trong phố. Anh cũng cho biết sẽ cân nhắc VinFast Minio Green là chiếc xe thứ hai cho gia đình.

"Tôi muốn chọn một chiếc xe nhỏ như Minio Green, vừa dễ dàng di chuyển vào ngõ nhỏ vừa đáp ứng được chính sách dành cho xe xanh để di chuyển dễ dàng ở khu vực thành thị trong thời gian tới", anh Bách chia sẻ.

Anh Cường đánh giá cao khả năng chạy dịch vụ của VinFast Minio Green

Trong khi đó, anh Nguyễn Mạnh Cường - một người kinh doanh trong mảng máy tính - đã di chuyển khoảng 30 km từ Hà Đông đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam để trải nghiệm thử chiếc xe VinFast Minio Green. Bên cạnh những ưu điểm dễ nhận ra ngay từ những hình ảnh được công bố đầu tiên, trải nghiệm thực tế giúp anh có cái nhìn sâu hơn về không gian và cảm giác lái của mẫu xe này. Theo anh Cường, không gian nội thất của Minio Green đủ thoải mái cho 4 người lớn, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Về khả năng chạy dịch vụ, anh Cường đánh giá chiếc xe này hoàn toàn phù hợp với các khách lẻ với các chặng đường di chuyển trong đô thị, đặc biệt, chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green cũng sẽ giúp chủ xe nhanh thu hồi vốn hơn.

"Minio Green hoàn toàn phù hợp với chạy taxi trong thành phố, đặc biệt với khách lẻ, việc xe VinFast được miễn phí sạc điện cũng sẽ giúp tài xế thoải mái hơn với nhu cầu chạy trên hàng trăm km mỗi ngày", anh Cường nhận định.

Ôm cua chắc nịch, khung gầm ổn định

Bên cạnh các khách tham quan, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ô tô cũng có lần đầu tiên tận tay cầm lái Minio Green.

Sức hút từ những mẫu xe mới như Minio Green khiến gian hàng VinFast tại VMS 2025 luôn tấp nập khách đăng ký lái thử

Theo chia sẻ của anh Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily), VinFast Minio Green phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng để chạy cá nhân hoặc dịch vụ, giống như một kei-car (tên gọi của những chiếc ô tô cỡ nhỏ tại Nhật Bản).

Đối với trải nghiệm lái, anh Hùng cảm thấy ấn tượng về chiếc VinFast Minio Green. Xe có đầy đủ chế độ lái Eco và Normal, sẵn tính năng phanh tái tạo năng lượng giúp tối ưu hiệu quả sử dụng pin. Khi vào cua với tốc độ 50 km/h, chiếc xe cho cảm giác chắc nịch, cùng với khung gầm ổn định.

Trong khi đó, theo reviewer Tới Nguyễn (kênh Youtube Oneshot Review), VinFast Minio Green sở hữu phong cách thiết kế cá tính và nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu sử dụng để đi trong phố. Cùng với đó, anh đánh giá cao về việc xe có trang bị sẵn cả sạc nhanh DC và sạc AC qua điện lưới. Xe hỗ trợ sạc cả AC và DC, người dùng có thể linh hoạt và thoải mái khi sạc pin cho xe tại nhà hoặc tại trụ sạc công cộng V-Green.

Minio Green hứa hẹn trở thành phương tiện di chuyển xanh quen thuộc trong đời sống đô thị

Với chính sách miễn phí sạc áp dụng đến hết tháng 6/2027, khách hàng mua xe VinFast Minio Green sẽ gần như không tốn chi phí sử dụng trong một năm rưỡi tới. Song song với sản phẩm, yếu tố hậu mãi với hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam tiếp tục là điểm tựa giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn xe điện VinFast làm phương tiện di chuyển chính.

Tại không gian của VinFast trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS), bên cạnh Minio Green, khách hàng cũng được trải nghiệm đầy đủ dàn ô tô điện nhà VinFast, từ Lạc Hồng 900 LX tới các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Limo Green, EC Van. Người dùng cũng được trải nghiệm 12 mẫu xe máy điện thuộc nhiều phân khúc của VinFast, xe buýt điện, giải pháp sạc và đổi pin của V-Green.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách hàng đặt cọc mua xe được hưởng ưu đãi với voucher giảm giá lên tới 20 triệu đồng.