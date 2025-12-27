Vietnam Mobility Show 2025: VinFast mang đến loạt trải nghiệm hoành tráng nhất năm

Với hàng chục mẫu ô tô, xe máy điện cùng loạt ưu đãi tốt nhất trong năm, không gian của VinFast tại sự kiện Vietnam Mobility Show 2025 đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan.

Không gian trải nghiệm toàn diện của hệ sinh thái xe điện VinFast

Gian hàng VinFast nổi bật tại trung tâm triển lãm với đầy đủ dải sản phẩm của hãng

Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025 chính thức mở cửa từ sáng 26/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy tụ nhiều thương hiệu trong ngành công nghiệp ô tô – xe máy tại Việt Nam. Trong đó, không gian của VinFast nổi bật tại vị trí trung tâm với quy mô lớn nhất, bao gồm đầy đủ hệ sinh thái xe điện mà hãng đang theo đuổi, từ ô tô điện, xe máy điện đến xe buýt điện.

Lạc Hồng 900 LX là một trong những mẫu xe thu hút nhiều khách hàng nhất tại không gian trưng bày của VinFast

Ngay từ buổi sáng, khi chưa chính thức diễn ra lễ khai mạc, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để có thể trực tiếp chiêm ngưỡng các mẫu ô tô như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Limo Green… Đặc biệt, mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX - đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thu hút nhiều sự chú ý của người dân và khách tham quan, thậm chí là các bạn nhỏ. Bên cạnh đó là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đang rất được quan tâm thời gian gần đây là Minio Green cùng mẫu xe EC Van và xe bus điện cỡ nhỏ chở khách.

Bên cạnh các sản phẩm ô tô, khu vực xe máy điện của VinFast cũng gây ấn tượng với loạt 12 dòng sản phẩm xe máy điện, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng như: Evo Grand, Feliz, ZGoo, Flazz... Việc quy tụ đầy đủ các dòng xe trong cùng một không gian giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể hơn về dải sản phẩm xanh của VinFast.

Khu vực xe máy điện của VinFast được khách hàng nhiều lứa tuổi dành sự quan tâm lớn

Không chỉ dừng ở trưng bày tĩnh, VinFast còn tổ chức hoạt động lái thử quy mô lớn ngay trong khuôn khổ triển lãm. Các mẫu ô tô từ VF 3 đến VF 9, cùng Limo Green, EC Van và Minio Green được bố trí tại khu vực lái thử riêng. Với xe máy điện, nhiều mẫu xe chủ lực cũng sẵn sàng để người dùng trải nghiệm ngay tại sự kiện.

“Dù số lượng người xếp hàng trải nghiệm đông nhưng Minio Green hay các mẫu xe khác của VinFast là rất đáng để chờ lái thử. Sẵn triển lãm có cả xe máy điện, cho cô con gái đi cùng trải nghiệm để mua xe để đi học”, anh Nguyễn Hoàng Hải (Bắc Ninh) đã đến VEC từ sớm và háo hức trải nghiệm dải sản phẩm xe điện của VinFast.

Ưu đãi chồng ưu đãi cho khách mua xe trước Tết

Không chỉ trải nghiệm thực tế, nhiều khách hàng tới sự kiện với mong muốn sớm chuyển đổi sang xe điện để tận dụng loạt ưu đãi lớn của VinFast.

Theo đó, trong tháng 12, khách hàng mua nhiều dòng ô tô điện của VinFast như VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco và Limo Green được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị từ 6,5 đến 15 triệu đồng tùy mẫu xe. Riêng VF 3 và VF 5 còn được miễn phí tùy chọn màu nâng cao.

“Lần này đưa vợ ra lái thử Minio Green để mua thêm cho vợ di chuyển hằng ngày. Xe nhìn ngoài trông nhỏ gọn, được miễn tiền sạc, giá tốt nên càng mua sớm càng có lợi”, anh Trần Văn Nam, một chủ xe VF 9 tại Hà Nội, nói. Anh cho biết đã thuyết phục vợ anh chuyển đổi từ xe máy xăng lên VF 3 hoặc Minio Green vì theo anh, chi phí sử dụng “không khác gì nhau” trong khi an toàn, tiện nghi hơn hẳn.

Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Minio Green thu hút đông đảo khách tham gia lái thử

Trong khi đó, với các dòng xe ở phân khúc cao hơn như VF 7 Plus, VF 8 và VF 9, VinFast áp dụng ưu đãi trực tiếp lên tới 50 triệu đồng hoặc cho phép khách hàng lựa chọn voucher nghỉ dưỡng Vinpearl có giá trị tương đương. Tất cả các dòng xe hiện cũng đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”, cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với mức hỗ trợ lên tới hàng trăm triệu đồng, tùy khu vực và hình thức mua xe.

Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu mua xe có thể đặt cọc ngay tại sự kiện và nhận được voucher giảm giá lên tới 20 triệu đồng, chỉ áp dụng trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

“Tính nhanh ưu đãi cho VF 7 cũng cả trăm triệu, chưa kể ưu đãi ngay tại sự kiện, miễn lệ phí trước bạ. Lái thử phù hợp là rước xe điện về đi Tết”, chị Nguyễn Thu Hà, khách tham quan triển lãm đến từ Phú Thọ hồ hởi chia sẻ về dự định mua xe trong thời điểm cuối năm.

Ngoài khu vực tư vấn, lái thử, VinFast tổ chức các minigame, rút thăm trúng thưởng, trình diễn ban nhạc, workshop làm cây thủy sinh, cùng khu vui chơi cho trẻ em như tô tranh, tô tượng hay trang trí chậu cây. Những hoạt động này góp phần biến gian hàng VinFast thành điểm dừng chân mang tính trải nghiệm, thay vì chỉ đơn thuần là nơi xem xe.

Theo đại diện ban tổ chức, việc Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra trong ba ngày 26-28/12 là thời điểm thuận lợi để người tiêu dùng vừa tham quan, trải nghiệm sản phẩm, vừa tận dụng các chương trình ưu đãi lớn. Trong bối cảnh đó, gian hàng VinFast với hệ sinh thái toàn diện, nhiều hoạt động trải nghiệm và chính sách ưu đãi hấp dẫn đang trở thành điểm hút khách nhất.