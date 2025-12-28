VinFast Minio Green: Mẫu xe nhỏ cho phố đông, phụ nữ 1m50 vẫn điều khiển tự tin

Minio Green xuất hiện lần đầu tại Vietnam Mobility Show 2025 và lập tức thu hút sự quan tâm rộng rãi của đông đảo người dân và giới chuyên gia với những đánh giá tích cực về cảm giác lái và ngoại hình.

Ghi nhận tại Vietnam Mobility Show 2025 (đang diễn ra từ 26 - 28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam), dù nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp, đông đảo khách hàng vẫn tỏ ra hào hứng và nhiệt tình tham gia các hoạt động trải nghiệm, lái thử xe điện VinFast. Trong đó, Minio Green là một trong những mẫu xe thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Từ khu vực trưng bày đến khu vực đăng ký lái thử xe, những chiếc Minio Green nhỏ nhắn nhận được sự quan tâm của đông đảo người đến trải nghiệm thực tế.

VinFast Minio Green thu hút khách tham quan Vietnam Mobility Show 2025 vì sự thú vị trong kích thước và khả năng vận hành.

“VinFast Minio Green cho cảm giác cầm lái tốt, tôi rất bất ngờ về điều này”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) khẳng định. Theo anh Thắng, điều này đến từ 2 lý do. Thứ nhất, VinFast trang bị cho xe hệ thống treo độc lập phía sau, giúp tối ưu vận hành lúc vào cua. Thứ hai, trọng tâm xe được hạ thấp, trục cơ sở ngang hẹp giúp thân xe ổn định. Nhờ đó, Minio Green thể hiện rất rõ tinh thần của một chiếc micro car nhỏ gọn và linh hoạt.

Qua đó, anh Thắng đánh giá Minio Green có thể nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, những người đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe nhỏ chuyên chạy phố, chạy ngõ nhỏ với mức giá hợp lý.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) đánh giá cao chất lượng vận hành của Minio Green

Đồng tình, anh Tùng Lâm (Otofun) nhận định, mẫu Minio Green sẽ phù hợp với những người sống tại các đô thị lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn. Chiều dài cơ sở 3.090 mm và chiều ngang 1.496 mm tạo nên thế mạnh cho mẫu xe này, giúp Minio Green có thể linh hoạt di chuyển trong các khu vực đường phố tương đối chật hẹp. “Tôi cho rằng Minio Green sẽ chứng kiến một giai đoạn bùng nổ doanh số như cách VF 3 đã làm được”, anh Lâm khẳng định.

Sự nhỏ gọn, bắt mắt của Minio Green thu hút khách tham gia trải nghiệm lái

Ở góc nhìn khác, anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh, người có kinh nghiệm theo dõi lĩnh vực ô tô nhiều năm khẳng định, Minio Green mang lại chất lượng tốt so với giá tiền.

“Thông thường, một chiếc xe nhỏ gọn như Minio Green, chúng ta nên ưu tiên về công năng sử dụng trong đô thị hơn là đòi hỏi về cảm giác lái. Tuy nhiên, Minio Green lại cho cảm giác lái tốt”, anh Linh nhận định.

Không chỉ thuyết phục nam giới, Minio Green khiến nhiều chị em mê từ lần trải nghiệm đầu tiên. Chị Đinh Hồng Nhung, một người dùng VinFast VF 5, chia sẻ ý định mua thêm chiếc Minio Green vì thích kiểu dáng xinh xắn của mẫu xe này. Sau khi cầm lái Minio Green, chị nhận xét, xe đặc biệt phù hợp với phụ nữ. Với tầm nhìn thoáng đãng, đầu xe ngắn dễ quan sát, vô lăng nhẹ, nữ khách hàng có chiều cao khoảng 1,5m cũng dễ dàng làm quen và điều khiển xe.

Tương tự, chị Quỳnh Anh, khách hàng lái thử xe tại Vietnam Mobility Show 2025, cũng bày tỏ thích cảm giác lái xe nhẹ nhàng, êm ái của Minio Green. Sự nhỏ gọn của xe giúp chị tự tin hơn khi di chuyển trong phố, các tính năng an toàn của xe gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và kiểm soát lực kéo (TCS) cũng giúp cho chị yên tâm vận hành hơn.

Chị Quỳnh Anh, người tham gia trải nghiệm, cho biết Minio Green giúp các chị em tự tin hơn khi di chuyển trong phố

Ngoài Minio Green, VinFast còn trở thành tâm điểm tại sự kiện với không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, từ ô tô, xe máy tới xe buýt, các giải pháp sạc, đổi pin.

Ngay tại sự kiện, khách hàng có thể đặt cọc để nhận voucher giá trị tới 20 triệu đồng, bên cạnh những ưu đãi do nhà sản xuất áp dụng đối với từng dòng xe trong tháng 12 (áp dụng trong 3 ngày diễn ra triển lãm).