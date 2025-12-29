All New Yamaha NMAX chính thức ra mắt, định hình chuẩn mực mới cho xe tay ga thể thao cao cấp

Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức giới thiệu All New Yamaha NMAX - mẫu xe tay ga thể thao cao cấp mang DNA Max Series - trong một sự kiện ra mắt quy mô lớn được tổ chức trên du thuyền Elite of Saigon. Đây là lần hiếm hoi một mẫu xe tay ga thể thao cao cấp được giới thiệu trong không gian trải nghiệm trên mặt nước, kết hợp giữa trình diễn sản phẩm, công nghệ và phong cách sống đô thị hiện đại.

Dấu ấn trải nghiệm trên sông Sài Gòn

Sự kiện ra mắt All New Yamaha NMAX diễn ra vào buổi tối, quy tụ đông đảo khách mời, đại diện truyền thông, KOLs và cộng đồng yêu xe. Không gian du thuyền 5 sao được thiết kế theo phong cách hiện đại, tạo nên bối cảnh sang trọng cho màn chào sân của mẫu xe mới thuộc dòng Max Series - dòng xe tay ga thể thao cao cấp toàn cầu của Yamaha.

All New NMAX chính thức “lộ diện”, khẳng định vị thế là mẫu xe đại diện cho tinh thần thể thao, công nghệ và đẳng cấp của dòng Max Series

Dưới ánh đèn lung linh phản chiếu từ hai bờ sông Sài Gòn, All New NMAX chính thức “lộ diện”, thu hút sự chú ý của khách mời ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Bên cạnh hoạt động ra mắt sản phẩm, chương trình còn mang đến trải nghiệm ngắm nhìn thành phố về đêm từ góc nhìn độc quyền trên sông, góp phần nhấn mạnh thông điệp về một phong cách di chuyển gắn liền với trải nghiệm và cảm xúc.

All New Yamaha NMAX 155 – Công nghệ và trải nghiệm trong phân khúc tay ga thể thao cao cấp

All New Yamaha NMAX 155 là phiên bản mới nhất của dòng NMAX, được Yamaha phát triển trong bối cảnh nhu cầu di chuyển đô thị đang có nhiều thay đổi. Theo ông Okutani Masahiro – Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, thị trường xe máy hiện nay đang được định hình bởi hai xu hướng lớn, “Thứ nhất, các thành phố vệ tinh đang phát triển, dẫn đến thời gian di chuyển dài hơn. Xe tay ga cơ bản đang bộc lộ những hạn chế về sự thoải mái và độ bền, vì vậy khách hàng đang tìm kiếm hiệu suất tốt hơn, khả năng vận hành linh hoạt hơn và trải nghiệm lái mượt mà hơn.”

Ông Okutani Masahiro, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện

“Thứ hai, những người lái xe trẻ tuổi - đặc biệt là những người từ 25 đến 35 tuổi - coi xe máy như một biểu hiện của lối sống và bản sắc cá nhân. Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh chóng của Việt Nam, phân khúc xe cao cấp ngày càng trở nên quan trọng.

Đáp ứng những xu hướng này, Yamaha đã tập trung mạnh vào việc nâng cao trải nghiệm lái xe thông qua các công nghệ đột phá trong phát triển sản phẩm. NMAX 2025 là một ví dụ hoàn hảo - nó kết hợp vẻ ngoài cao cấp với các tính năng tiên tiến giúp việc lái xe trở nên thú vị hơn, đồng thời đáp ứng hoàn hảo nhu cầu hàng ngày đa dạng và lối sống hiện đại của người lái xe đô thị ngày nay.”

YECVT giúp người lái cảm nhận rõ sự thay đổi lực kéo khi vặn ga, đặc biệt trong các tình huống tăng tốc ngắn, vượt xe hoặc di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc

Điểm nhấn quan trọng nhất trên All New NMAX 155 nằm ở hệ thống truyền động điện tử YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) – công nghệ lần đầu tiên được Yamaha trang bị trên dòng NMAX tại thị trường Việt Nam. Khác với hệ truyền động CVT truyền thống, YECVT cho phép kiểm soát lực truyền động một cách chính xác hơn thông qua hệ thống điều khiển điện tử, mang lại cảm giác tăng tốc mượt mà và phản hồi ga trực tiếp hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Tính năng Giảm số (Downshift) cho phép người lái chủ động sử dụng nút bấm hoặc thao tác ga để kích hoạt hãm động cơ, hỗ trợ phanh và tăng độ hứng khởi khi vượt xe/xuống dốc.

Về thiết kế, All New Yamaha NMAX 155 kế thừa DNA đặc trưng của Max Series với phong cách thể thao, mạnh mẽ và liền khối. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED đôi sắc sảo, tạo hình chữ V quen thuộc, kết hợp dải đèn định vị hiện đại, giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong đô thị.

All New Yamaha NMAX tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Max Series với dáng xe thể thao, khối thân vững chắc và tỷ lệ cân đối

Thiết kế yên xe hai tầng được tinh chỉnh theo hướng công thái học, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau, đồng thời giữ được dáng vẻ thể thao đặc trưng. Các chi tiết hoàn thiện trên xe được đánh giá cao về độ sắc nét và tính đồng bộ, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu tay ga vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, vừa thể hiện phong cách cá nhân.

Xe được trang bị động cơ Blue Core 155cc thế hệ mới, tích hợp van biến thiên VVA, cho khả năng vận hành cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ nhiên liệu. Khối động cơ này mang lại phản hồi ga mượt mà ở dải tốc độ thấp - phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc - đồng thời vẫn duy trì sự ổn định khi di chuyển trên những quãng đường dài. Hệ thống khung sườn được tinh chỉnh giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao, nhưng vẫn linh hoạt khi xoay trở trong không gian hẹp.

Động cơ được tinh chỉnh để phù hợp với YECVT và các tính năng mới

All New Yamaha NMAX được Yamaha định vị là mẫu xe tay ga thể thao cao cấp với loạt công nghệ hỗ trợ người lái. Mẫu xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai bánh, góp phần tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control System - TCS) giúp hạn chế tình trạng trượt bánh khi tăng ga đột ngột, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

NMAX 155 được trang bị loạt công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái trong phân khúc tay ga thể thao cao cấp

All New NMAX 155 còn được tích hợp hệ thống Smartkey, cho phép khởi động xe không cần chìa và hỗ trợ tìm xe trong bãi đỗ. Màn hình hiển thị LCD kỹ thuật số cung cấp đầy đủ thông tin vận hành, dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Thông qua ứng dụng Y-Connect, người dùng có thể kết nối xe với điện thoại thông minh để theo dõi tình trạng xe, mức tiêu thụ nhiên liệu, lịch bảo dưỡng và các thông báo cơ bản.

Với thiết kế mang đậm DNA Max Series, động cơ 155cc mạnh mẽ cùng hệ thống công nghệ hỗ trợ toàn diện, All New Yamaha NMAX 155 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dùng đô thị hiện đại.

