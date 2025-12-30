Giá sau ưu đãi chỉ hơn 22 triệu đồng, nhân viên văn phòng tranh thủ chốt VinFast Feliz trong những ngày cuối năm

Sở hữu phạm vi hoạt động ấn tượng tới 262 km cùng mức giá “trong mơ”, VinFast Feliz đang là mẫu xe máy điện được săn đón bậc nhất thị trường trong những ngày cuối năm.

Trước giờ G: Cơ hội chốt VinFast Feliz chỉ từ hơn 22 triệu đồng

Trên thị trường xe máy điện phổ thông, VinFast Feliz đang là lựa chọn đáng tiền nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí sử dụng tiết kiệm. Với giá niêm yết từ 25,9 triệu đồng, mẫu xe này được đánh giá là một trong những phương án kinh tế bậc nhất cho người dùng đang muốn chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện.

Sức hút của Feliz càng gia tăng khi VinFast triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các dòng xe máy điện tới hết 31/12/2025. Nhờ chính sách này, người mua Feliz chỉ cần bỏ ra khoảng 22,7 triệu đồng để sở hữu xe mới. Với khách hàng có nhu cầu trả góp, VinFast còn cung cấp gói vay lên tới 80% giá trị xe (90% khi mua xe đăng ký Xanh SM Platform), giúp người dùng có thể nhận xe ngay với mức vốn đối ứng chỉ từ 0 đồng.

Chị Huỳnh Thanh Thảo (TP.HCM), nhân viên văn phòng, cho biết đã chốt Feliz sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng để tranh thủ thời điểm được nhận ưu đãi.

“Sau ưu đãi, giá xe chưa đến 23 triệu đồng nhưng thiết kế đẹp, hiện đại, dễ sử dụng. Nếu cùng số tiền đó mà chọn xe xăng thì chỉ có thể mua dòng xe số cơ bản”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cho biết, ngoài mức giá tốt, những chính sách đi kèm cũng là động lực để chị xuống tiền với Feliz. Cụ thể, người dùng xe máy điện VinFast hiện được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 31/05/2027. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe máy điện cũng thấp hơn nhiều các mẫu xe xăng khi không phải thay dầu, nhớt thường xuyên. Đây là khoản tiết kiệm không nhỏ, phù hợp với điều kiện người mới đi làm như chị.

Cùng với đó, chính sách bảo hành lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP được xem là “bảo chứng chất lượng” hiếm thấy trên thị trường xe máy phổ thông, đặc biệt khi phần lớn xe xăng hiện nay chỉ được bảo hành từ 1–3 năm.

Đặc biệt, khi mua xe máy điện VinFast bất kỳ và xuất hóa đơn trong tháng 12/2025, người dùng Việt có cơ hội trúng thêm một chiếc xe máy điện nữa. Nhiều khách hàng, trong đó có anh Lê Văn Thành (TP.HCM) đã may mắn “trả tiền một, mang về hai”, trúng thêm một chiếc Feliz Lite sau khi đặt mua chiếc Feliz để đi lại hằng ngày. Hiện tại, vợ anh là người sử dụng món quà này.

Tầm vận hành 262 km, nhiều trang bị an toàn vượt trội

Một lý do khác khiến Feliz là mẫu xe đang được chú ý nhất hiện nay là thiết kế 2 pin độc đáo - một pin cố định và một pin có thể tháo rời trong cốp - giúp xe đạt phạm vi vận hành lên tới 262 km sau mỗi lần sạc đầy. Với quãng đường này, người dùng có thể di chuyển liên tục trong nhiều ngày hoặc đi xa đến các tỉnh lân cận mà không cần lo lắng chuyện tiếp năng lượng giữa hành trình.

Sự linh hoạt của cơ chế 2 pin cũng giúp người dùng có thể thoải mái chọn sạc pin ngay tại nhà, sạc tại trạm công cộng hoặc tháo pin rời mang lên căn hộ để sạc nếu chung cư chưa được lắp đặt trạm sạc chung.

“Thông thường, cả tuần tôi mới phải sạc một lần, tiện đâu sạc đấy, ở nhà hoặc trạm công cộng đều đơn giản. Cuối tuần chạy về quê ở Hưng Yên cũng cực kỳ yên tâm”, anh Lê Văn Bảo, một người dùng đang sở hữu Feliz ở Hà Nội cho biết.

Theo anh Bảo, hiệu năng của mẫu xe cũng là điểm cộng lớn giúp anh quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện. Feliz sử dụng động cơ công suất tối đa 2.800 W, cho khả năng tăng tốc nhanh, đủ mạnh để chạy trên các tuyến đường lớn, leo dốc ổn định và vận hành êm ái trong đô thị.

“Không ít người vẫn nghĩ xe máy điện yếu, nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Tôi chạy Feliz 2 tháng nay, hoàn toàn không cảm thấy thua kém xe xăng”, anh Bảo khẳng định.

Chưa kể, Feliz còn cho thấy sự đầu tư trong trang bị với hệ thống chiếu sáng full LED kết hợp đèn pha LED Projector giúp mở rộng tầm quan sát khi di chuyển ban đêm, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ nét các thông tin... Pin LFP và động cơ đều đạt chuẩn chống nước IP67, mang lại sự an tâm khi gặp mưa lớn hay đường ngập.

Ngoài khả năng vận hành, thiết kế dáng xe cao ráo, bánh lớn được đánh giá là phù hợp với số đông người Việt. Trong khi đó, các lựa chọn màu sắc trẻ trung như đen bóng, xanh rêu, vàng cát, xanh oliu, trắng ngọc trai đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với tầm vận hành tốt hàng đầu thị trường xe máy điện, thiết kế hai pin linh hoạt và chi phí sử dụng thấp, VinFast Feliz đáp ứng tốt nhịp đi lại hằng ngày của người dùng, từ đi làm, đưa đón gia đình đến những chuyến đi xa cuối tuần. Bởi vậy, mẫu xe máy điện Việt được nhiều người xem là phương án hoàn hảo thay thế xe xăng.