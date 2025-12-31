Nhìn lại xu hướng mới của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam

TPO - Thị trường ô tô Việt năm 2025 đón nhận hàng loạt mẫu xe PHEV mới, không chỉ từ các hãng xe sang mà còn từ các hãng phổ thông, đặc biệt đặc biệt các thương hiệu Trung Quốc.

Sau khi ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam năm 2024, các thương hiệu xe Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực tăng cường sự hiện diện thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm trong năm 2025.

Nhưng khác với giai đoạn trước khi các hãng như BYD, Wuling, Haima, Aion đưa nhiều xe thuần điện về Việt Nam thì ở năm 2025, xe thương hiệu Trung Quốc vào nước ta đa phần là xe xăng hoặc hybrid.

Trong đó, xe hybrid sạc ngoài hay plug-in hybrid (PHEV) đang là dòng xe mà các hãng này đẩy mạnh. Một số mẫu xe PHEV thương hiệu Trung Quốc nổi bật đã cập bến Việt Nam trong năm 2025 có thể kể đến như BYD Sealion 6, Seal 5, M9, Jaecoo J7 SHS, Lynk & Co 08 E-MP…

Jaecoo J7 SHS là mẫu xe mở đầu cho làn sóng PHEV Trung Quốc vào Việt Nam năm 2025.

Về mặt kỹ thuật, các mẫu PHEV sử dụng kết hợp động cơ xăng và điện, nhưng có pin lớn hơn xe hybrid tự sạc (HEV). Điều này giúp xe có thể di chuyển thuần điện với quãng đường khoảng 100-200 km và pin có thể được sạc lại bởi động cơ xăng, từ đó giảm bớt phụ thuộc vào trạm sạc.

PHEV như một giải pháp tối ưu để giúp hãng Trung Quốc mang tới cho người dùng trải nghiệm lái xe thuần điện mà chưa cần đầu tư hệ thống trạm sạc. Ngoài ra, xe PHEV cũng tiết kiệm nhiên liệu, ít phát thải hơn xe xăng truyền thống, phù hợp với xu hướng của thị trường hiện nay.

Đây là chiến lược hợp lý trong bối cảnh phân khúc xe thuần điện tại Việt Nam đang là “sân chơi riêng” của VinFast trong khi các hãng Trung Quốc lại chưa có hệ thống trạm sạc để cạnh tranh. Còn với xe HEV, phân khúc này lại đang được chiếm lĩnh bởi các hãng xe Nhật như Toyota và Honda.

Trước khi các hãng Trung Quốc đồng loạt đưa xe PHEV về Việt Nam, người tiêu dùng chỉ có thể tiếp cận công nghệ này trên các xe hạng sang đến Volvo, Porsche, Range Rover, BMW hay Mercedes-Benz. Còn ở nhóm phổ thông, Toyota, Honda, Hyundai chưa kinh doanh PHEV trong khi Kia mới chỉ thăm dò với một mẫu Sorento.

Kia Sorento là mẫu phổ thông hiếm hoi có bản PHEV trước khi nhóm xe Trung Quốc đổ bộ.

Điều này có nghĩa là phân khúc PHEV phổ thông đang còn khá mới, dù chỉ là “thị trường ngách” nhưng vẫn có rất nhiều dư địa để các hãng Trung Quốc khai thác.

Mặc dù có nhiều ưu thế và tiềm năng phát triển nhưng PHEV cũng vấp không ít rào cản, đầu tiên là về giá bán. Do sở hữu cấu trúc công nghệ phức tạp, kết hợp song song cả động cơ đốt trong và hệ thống điện, các mẫu xe này thường có giá thành cao hơn đáng kể so với các phiên bản chạy xăng truyền thống hoặc HEV.

Ví dụ như mẫu Jaecoo J7 bản PHEV (879 triệu đồng) có giá niêm yết cao hơn 140 triệu so với bản xăng. Trong khi đó, Lynk & Co 08 PHEV có giá khởi điểm 1,3 tỷ đồng, cao hơn khoảng 200 triệu so với mẫu xe Trung Quốc cùng cỡ là Geely Monjaro phiên bản HEV.

Bước sang năm 2026, các dòng xe HEV cũng sẽ được ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt tương đương với PHEV. Khi đó, giá bán HEV được dự báo sẽ dễ tiếp cận hơn, từ đó tăng sức hút với người dùng.

Bên cạnh đó, mặc dù động cơ xăng có thể sạc lại cho pin mà không cần cắm trụ sạc nhưng điều này thực tế lại không tối ưu cho trải nghiệm PHEV.

Theo giới chuyên gia, xe PHEV thường chỉ được trang bị động cơ nhỏ 1.5-2.0 lít làm nhiệm vụ máy phát là chính. Trong khi đó, việc dẫn động được thực hiện bởi mô-tơ điện lấy năng lượng từ pin.

Như vậy, khi không được sạc thường xuyên, máy xăng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn khi phải gánh một khung xe nặng do có thêm pin. Khi đó, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và khả năng di chuyển thuần điện là hai ưu điểm đặc trưng của PHEV sẽ không còn.

Do đó, để tối ưu hóa trải nghiệm PHEV, người dùng bắt buộc phải sạc pin thường xuyên. Tuy nhiên, ngoại trừ nhóm xe sang với tệp khách hàng có nhà riêng rộng rãi để đặt trụ sạc, nhóm PHEV phổ thông – đặc biệt là xe Trung Quốc – đang đứng trước bài toán khó khi chưa có mạng lưới trạm sạc đủ rộng tại Việt Nam.

Xe PHEV cần được sạc điện thường xuyên để có trải nghiệm tối ưu.

Chưa dừng lại ở đó, việc sử dụng kết hợp hai hệ truyền động xăng-điện cấu trúc phức tạp cùng pin lớn hơn cũng kéo theo chi phí sửa chữa tốn kém hơn so với các dòng xe xăng hoặc hybrid tự sạc thông thường. Đây cũng là một yếu tố then chốt mà người dùng luôn cân nhắc khi chọn mua xe, và chắc chắn sẽ có sự so sánh với các dòng xe Nhật vốn nổi tiếng bền bỉ hay xe điện VinFast có chi phí bảo dưỡng thấp.

Nhìn chung, dù PHEV có nhiều ưu điểm nhưng để phát triển mạnh tại Việt Nam, các hãng ô tô Trung Quốc vẫn cần kế hoạch đầu tư hạ tầng sạc, mạng lưới hậu mãi đủ rộng và một chiến lược kinh doanh dài hơi để vừa xóa bỏ rào cản tâm lý vừa mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Hiện nay, hai hãng Trung Quốc đi đầu trong lĩnh vực xây dựng trạm sạc tại Việt Nam là Geely và Omoda & Jaecoo. Trong đó, Omoda & Jaecoo có kế hoạch bán xe điện và bổ sung một mẫu PHEV là C7 vào năm 2026.