Xe

Google News

Rộ tin VinFast VF 3 sắp có thêm bản cao cấp

Lê Tuấn
TPO - Theo giới tư vấn bán hàng, mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 3 sắp có thêm bản mới Plus được bổ sung trang bị cùng giá bán tăng nhẹ.

Phiên bản VinFast VF 3 Plus sẽ được trang bị sẵn gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, ốp la zăng và lắp thêm camera lùi. Mức giá được giới tư vấn bán hàng hé lộ cho bản này là 315 triệu đồng.

Con số này cao hơn 13 triệu so với bản VF 3 tiêu chuẩn mới được cập nhật giá niêm yết hồi tháng 11 từ 299 lên thành 302 triệu đồng.

Với mức giá mới, VF 3 bản tiêu chuẩn cũng có một vài nâng cấp như bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng mới có khoét hai hốc và tích hợp nút loa thoại rảnh tay. Các tính năng và tiện ích khác còn lại cũng như ngoại hình xe không thay đổi.

vf-3-dai-ly.jpg
VinFast VF 3 sáng cửa trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường năm 2025.

Mẫu xe điện mini vẫn sử dụng động cơ công suất 30 kW và pin LFP 18,64 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, VinFast VF 3 có phạm vi di chuyển khoảng 215 km / lần sạc và xe hỗ trợ sạc nhanh 10-70% chỉ trong 36 phút.

Trở lại với VF 3 Plus, mức giá cùng thông tin trang bị của bản này mới chỉ được hé lộ thông qua giới tư vấn bán hàng đại lý, chưa được niêm yết trên trang chủ của VinFast.

Nhưng kể cả khi có giá cao nhất 315 triệu đồng cho bản Plus, VinFast VF 3 vẫn là mẫu xe có giá dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường, chưa kể các ưu đãi giảm giá và miễn phí sạc từ hãng.

Chi phí sở hữu và sử dụng tiết kiệm giúp cho mẫu xe điện mini nhà VinFast luôn là cái tên hot trên thị trường trong năm 2025. Theo công bố của VinFast, tính hết tháng 11/2025, đã có tổng cộng 40.660 chiếc VF 3 được bàn giao tới tay khách hàng Việt.

Lượng tiêu thụ của VF 3 thậm chí đang nhiều hơn tổng doanh số của một số hãng xe nước ngoài tại Việt Nam. Với khoảng cách hơn 2.000 xe so với cái tên xếp sau là VF 5, nhiều khả năng VinFast VF 3 sẽ trở thành mẫu xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm nay 2025.

Lê Tuấn
#VinFast VF 3 #vf 3 plus #vinfast #xe điện

