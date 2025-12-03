Chủ xe VinFast VF 3: 'Trong tầm tiền, VF 3 là lựa chọn 10 điểm không có nhưng'

Thiết kế cá tính, khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và chi phí sở hữu - sử dụng dễ chịu đã giúp VinFast VF 3 duy trì sức hút hơn một năm qua. Đặc biệt, tháng cuối năm được xem là thời điểm tốt nhất để sở hữu mẫu “ô tô quốc dân” của người Việt.

Nhỏ gọn nhưng không hề “yếu thế”

Sau hơn một năm hiện diện trên thị trường, VinFast VF 3 – mẫu minicar “make in Vietnam” đã tạo nên một cộng đồng người dùng trẻ trung, sôi động. Thiết kế vuông vức, hiện đại, được tối giản theo đúng phong cách “urban chic” khiến VF 3 trở thành mẫu xe được nhắc đến nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Từ góc phố, quán cà phê đến các group xê dịch, VF 3 xuất hiện như một phụ kiện thời trang đúng nghĩa – nhỏ gọn, cá tính và rất “đời sống”.

Không ít người dùng trẻ, đặc biệt là nữ giới, thừa nhận đã “đổ gục” VF 3 ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Nhỏ mà chất! Lên xe là thấy tự tin hơn hẳn, nhất là khi chọn đúng màu hợp gu và tùy biến theo phong cách của mình”, Thu Hà, một chủ xe Gen Z tại TP.HCM chia sẻ.

Bên cạnh vẻ ngoài hiện đại, VF 3 còn ghi điểm mạnh ở khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị - yếu tố then chốt với những người lần đầu “lên đời” ô tô. Với nhu cầu sử dụng 20–30 km mỗi ngày, phần lớn người dùng chỉ cần sạc 4-5 ngày một lần. Trong điều kiện thành phố đông đúc, bán kính quay vòng chỉ 4,5 m giúp VF 3 xoay trở dễ dàng trong ngõ nhỏ, bãi đỗ chật hoặc các khu dân cư đông người.

“Rất nhiều anh em bạn bè mình nói là từ ngày mua VF 3 về thì mấy chiếc xe to đều để ở nhà, rồi mượn vợ chiếc VF 3 đi loanh quanh trong phố vì nó quá tiện. Nếu đi trong phố thì xe cực phù hợp: lanh lẹ, xoay sở tốt, mô tơ đẩy khỏe và độ ổn định khi chạy chậm rất tốt”, reviewer Phùng Thế Trọng, cũng là chủ xe tiên phong tại Việt Nam, cho biết.

“Chiến mã quốc dân” thân thiện với túi tiền

Theo anh Trọng, từ khi ra mắt tới nay, VF 3 đã hình thành hai nhóm khách hàng rõ rệt. Một là nhóm “chơi xe”, thích sáng tạo và độ lại chiếc VF 3 để thể hiện dấu ấn cá nhân. Hai là nhóm người dùng thực tế, đa phần là bạn trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới hoặc gia đình nhỏ muốn nâng cấp từ xe máy lên ô tô để có một phương tiện an toàn, tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm chi phí vận hành.

Với mức giá 302 triệu đồng, VF 3 hiện là một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trên thị trường ô tô. Sức hấp dẫn này càng tăng trong tháng 12 nhờ loạt ưu đãi từ VinFast. Từ nay tới 31/12/2025, người mua VF 3 được giảm 4% giá niêm yết, miễn phí chọn màu nâng cao trị giá 8 triệu đồng và tặng hai năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành 6,5 triệu đồng tiền mặt). Chủ xe xăng đổi sang VF 3 nhận thêm 5 triệu đồng (7,5 triệu đồng với khách hàng thường trú ở các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bão lũ). Khách hàng tại Hà Nội và TP HCM còn được tặng 6 triệu đồng điểm VinClub, trong khi người mua qua vinfastauto.com nhận thêm ưu đãi 2%.

Chính sách trả góp lên tới 80% với lãi suất thấp hơn thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu cũng giúp nhiều người dễ dàng “xuống tiền”. Chỉ với khoảng 60 triệu đồng ban đầu, chủ xe đã có thể mang chiếc VF 3 về nhà.

Ở chi phí vận hành dài hạn, VF 3 tiếp tục cho thấy lợi thế lớn. Chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 giúp người dùng tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm so với chi phí nhiên liệu của xe xăng. “Ngày nào cũng đưa đón con đi học, đi làm, cuối tuần đi cà phê mà tuần chỉ sạc một lần. Tính ra sau này hết miễn phí sạc thì vẫn rẻ hơn đổ xăng xe máy”, anh Phạm Hà nói sau 5 tháng sử dụng.

Chi phí bảo trì, bảo dưỡng của VF 3 cũng khiến nhiều chủ xe bất ngờ vì “rẻ chưa từng thấy”. Trong một nhóm cộng đồng người dùng, người dùng Hanh Kieu Phi chia sẻ lần bảo dưỡng đầu tiên chỉ tốn hơn 300.000 đồng - thấp hơn cả chi phí bảo dưỡng định kỳ của xe máy.

Với thiết kế thời trang, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 đang trở thành lựa chọn thông minh của đông đảo khách hàng Việt. Đây cũng là lý do mẫu xe quốc dân này liên tục giữ vị trí top 1 thị trường ngay từ thời điểm bàn giao. “VF 3 hội tụ đầy đủ tiện ích, chi phí hợp lý và giá trị sở hữu hấp dẫn. Không có lý do gì để mẫu xe này không bán chạy”, anh Phùng Thế Trọng nhận định.