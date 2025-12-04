Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại đại lý

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo kế hoạch, mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast là Minio Green sẽ được bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 12 này.

Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất và có giá dễ tiếp cận nhất của VinFast. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao lô Minio Green đầu tiên trong tháng 12 này. Hiện một số xe đã được đưa về đại lý để chờ giao cho những khách hàng đặt sớm.

minio-green-1.jpg

Theo những hình ảnh mới nhất, chiếc Minio Green xuất hiện tại đại lý có ngoại hình không thay đổi so với mẫu xe từng được hãng trưng bày tại Hà Nội hồi tháng 9/2025.

Các chi tiết thiết kế đặc trưng của xe được giữ nguyên, bao gồm vóc dáng nhỏ gọn, đầu xe ngắn, phần hông vuông vắn, đuôi xe dựng cao, hệ thống đèn LED projector và logo chữ V mạ chrome. Xe vẫn sử dụng gạt mưa đơn, mâm sắt 13 inch cùng gương chiếu hậu điều chỉnh cơ để tối ưu chi phí.

﻿minio-green-3.jpg
minio-green-33.jpg

Minio Green có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm và trục sở cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm. So với VF 3, Minio Green ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm, cao hơn 37 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

minio-green-5.jpg

Đáng chú ý, những hình ảnh xe tại đại lý mới nhất đã cho thấy rõ hơn nội thất của Minio Green. Cụ thể, xe có 4 chỗ, ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng, điều hòa chỉnh tay, đài FM và 2 loa.

vinfast-minio-green-4.jpg﻿
vinfast-minio-green-2.jpg

Vô-lăng thiết kế D-Cut, tích hợp một số phím bấm chức năng ở cụm bên phải. Công tắc lên/xuống cửa kính được đặt ở khu vực giữa hàng ghế trước thay vì trên cánh cửa.

vinfast-minio-green-3.jpg
minio-green-6.jpg

Về khả năng vận hành, Minio Green dùng động cơ điện có công suất 27 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm, cho tốc độ tối đa 80km/h.

Xe dùng pin dung lượng 18,5 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển lên tới 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Khác với VF 3 chỉ hỗ trợ sạc DC, Minio Green có thể sử dụng bộ sạc chậm AC với công suất tối đa 3,3kW.

Trong khi đó, công suất sạc nhanh DC tối đa của xe đạt 12kW. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

vinfast-minio-green-1.jpg

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này hướng tới đối tượng khách hàng có nhu cầu kinh doanh vận tải hoặc những người dùng tìm mua xe đô thị với chi phí tiết kiệm.

Lê Tuấn
#minio green #vinfast #xe điện #xe điện mini #vinfast vf 3 #vinfast minio green #giá minio green

Xem thêm

Cùng chuyên mục