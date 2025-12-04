Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại đại lý

TPO - Theo kế hoạch, mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast là Minio Green sẽ được bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 12 này.

Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất và có giá dễ tiếp cận nhất của VinFast. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao lô Minio Green đầu tiên trong tháng 12 này. Hiện một số xe đã được đưa về đại lý để chờ giao cho những khách hàng đặt sớm.

Theo những hình ảnh mới nhất, chiếc Minio Green xuất hiện tại đại lý có ngoại hình không thay đổi so với mẫu xe từng được hãng trưng bày tại Hà Nội hồi tháng 9/2025.

Các chi tiết thiết kế đặc trưng của xe được giữ nguyên, bao gồm vóc dáng nhỏ gọn, đầu xe ngắn, phần hông vuông vắn, đuôi xe dựng cao, hệ thống đèn LED projector và logo chữ V mạ chrome. Xe vẫn sử dụng gạt mưa đơn, mâm sắt 13 inch cùng gương chiếu hậu điều chỉnh cơ để tối ưu chi phí.

﻿

Minio Green có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm và trục sở cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm. So với VF 3, Minio Green ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm, cao hơn 37 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

Đáng chú ý, những hình ảnh xe tại đại lý mới nhất đã cho thấy rõ hơn nội thất của Minio Green. Cụ thể, xe có 4 chỗ, ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng, điều hòa chỉnh tay, đài FM và 2 loa.

﻿

Vô-lăng thiết kế D-Cut, tích hợp một số phím bấm chức năng ở cụm bên phải. Công tắc lên/xuống cửa kính được đặt ở khu vực giữa hàng ghế trước thay vì trên cánh cửa.

Về khả năng vận hành, Minio Green dùng động cơ điện có công suất 27 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm, cho tốc độ tối đa 80km/h.

Xe dùng pin dung lượng 18,5 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển lên tới 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Khác với VF 3 chỉ hỗ trợ sạc DC, Minio Green có thể sử dụng bộ sạc chậm AC với công suất tối đa 3,3kW.

Trong khi đó, công suất sạc nhanh DC tối đa của xe đạt 12kW. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này hướng tới đối tượng khách hàng có nhu cầu kinh doanh vận tải hoặc những người dùng tìm mua xe đô thị với chi phí tiết kiệm.