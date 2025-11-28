Lái mượt, mua dễ, nuôi rẻ: VinFast VF 3 khiến người dùng Việt xuống tiền trong 'một nốt nhạc'

Với trải nghiệm lái ấn tượng cùng chi phí mua xe, nuôi xe đều “dễ thở”, VinFast VF 3 đang là lựa chọn thực dụng và hấp dẫn số 1 trong tầm giá 300 triệu đồng. Đặc biệt, trong tháng 11, khách hàng có cơ hội sở hữu VF 3 với tổng mức ưu đãi lên tới 30 triệu đồng.

“Bé hạt tiêu” mang lại trải nghiệm lái vượt xa kỳ vọng

“Với số tiền bỏ ra, VF 3 thực sự rất đáng giá”, anh Phạm Hà (Sơn La) đánh giá ngắn gọn về mẫu minicar đang “làm mưa làm gió” của VinFast sau hơn 5 tháng sử dụng và đi được hơn 5.700 km.

Về trải nghiệm lái, anh nhận xét xe tốt, khả năng tăng tốc và leo dốc khỏe. Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, VF 3 còn đồng hành cùng anh trong những hành trình dài. Gần đây nhất là chuyến đi chơi Hội An 10 ngày dài 2.250 km, hay hành trình 458 km từ Huế về Nghệ An. Anh cho biết xe vận hành ổn định, chỉ cần sắp xếp hợp lý điểm dừng nghỉ kết hợp sạc điện.

Anh Hà cũng đánh giá cao độ bền và đáng tin cậy của xe. Anh chia sẻ, trong cơ quan anh có 9 chiếc VF 3. Mọi người đều chia sẻ sự hài lòng bởi khả năng vận hành ổn định của VF 3. “Không ngờ một hãng xe còn non trẻ lại làm được một chiếc ô tô điện tốt thế này”, vị chủ xe với 19 năm kinh nghiệm cầm lái không tiếc lời khen dành cho thương hiệu xe Việt.

Nhiều chủ xe VF 3 khác cũng xác nhận cảm giác lái dứt khoát và nhạy bén của mẫu minicar này, nhất là khi vận hành trong đô thị. Với mô-tơ điện đặt cầu sau, tạo mô-men xoắn 110 Nm, VF 3 bứt tốc nhanh và mượt mà ngay từ những giây đầu. Chưa hết, khoảng sáng gầm 175 mm - tốt hơn so với nhiều hatchback cỡ A chạy xăng, giúp xe dễ dàng vượt ổ gà, vỉa hè thấp, những khu vực ngập nhẹ sau mưa, hay thậm chí là thoải mái băng qua những cung đường đèo ở miền núi phía Bắc.

Giá chỉ 300 triệu đồng, chi phí vận hành gần như bằng 0

Bên cạnh giá trị sử dụng vượt kỳ vọng, nhiều khách hàng cho biết một trong những lý do quan trọng khiến họ chọn VF 3 là mức giá sở hữu “dễ thở” cùng loạt lợi ích đi kèm hào phóng của thương hiệu xe điện Việt.

“Trong tầm giá 300 triệu đồng, khó có mẫu nào vừa rẻ, vừa nuôi xe nhẹ như VF 3”, anh Trần Tuấn (Hà Nội), người vừa nhận xe tuần trước cho biết.

Anh Tuấn nhận định giá niêm yết 302 triệu đồng của VF 3 vốn đã thuộc nhóm tốt nhất thị trường. Chưa kể, loạt chính sách ưu đãi trong tháng 11/2025 tiếp tục kéo chi phí sở hữu xuống thấp hơn nữa. Người dùng được giảm trực tiếp 4% giá xe, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (được quy đổi thành 6,5 triệu đồng), cùng gói màu sơn nâng cao trị giá 8 triệu đồng. Chương trình “Thu xăng - Đổi điện” hỗ trợ thêm 5 triệu đồng (7,5 triệu đồng với khách hàng ở khu vực chịu ảnh hưởng bão lũ). Riêng khách mua tại Hà Nội và TP.HCM được cộng 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub để sử dụng trong hệ sinh thái Vingroup. Nếu đặt mua xe online, người dùng tiếp tục được ưu đãi thêm 2%. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi dưới dạng tiền mặt và quà tặng có thể lên tới 30 triệu đồng.

Với khách hàng chọn trả góp, gói vay tối đa 80% giá trị xe và mức lãi suất thấp hơn thị trường khoảng 3%/năm trong ba năm đầu được xem là “đòn bẩy” tài chính đáng kể.

Điểm cộng khác được nhiều chủ xe nhắc tới là chi phí vận hành “gần như bằng 0”. Việc được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027 giúp người dùng cắt giảm phần lớn chi phí nhiên liệu - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí sở hữu.

"Đi VF 3 đã được 8 tháng chưa thấy chê điểm gì cả. Miễn phí sạc điện ‘muôn năm’. Kể cả khi hết chính sách thì mỗi lần sạc cũng chỉ hơn 50.000 đồng, đi được hơn 200 km", tài khoản Nov Rain chia sẻ trong một nhóm cộng đồng chủ xe VF 3.

Nhờ những lợi thế rõ rệt về giá, chi phí vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách Việt đang tìm mua ô tô đầu tiên, VinFast VF 3 đã và đang tiếp tục bứt phá trên thị trường. Hơn 36.000 xe bán ra chỉ trong 10 tháng của năm 2025 cho thấy lựa chọn của khách hàng đang hướng vào phân khúc xe điện nhỏ gọn, thực dụng, tiết kiệm chi phí.