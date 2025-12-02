VinFast VF 6 - Món hời xe gầm cao tầm giá 700 triệu đồng

Sở hữu động cơ mạnh mẽ, nhiều công nghệ an toàn, chi phí vận hành gần như bằng 0 cùng loạt ưu đãi đưa giá lăn bánh xuống dưới 700 triệu đồng, VinFast VF 6 đang chứng minh là sự lựa chọn “10 điểm” trong phân khúc SUV cỡ B.

Trang bị, vận hành “đáng tiền hơn tưởng tượng”

Từ những tài xế chạy dịch vụ hằng ngày đến các gia đình trẻ lần đầu mua xe gầm cao, tất cả đều cùng chung một nhận xét: VF 6 “đáng tiền hơn tưởng tượng”. Mẫu B-SUV của VinFast được đánh giá cao nhờ khả năng tăng tốc, sự êm ái, công nghệ an toàn và đặc biệt là chi phí sử dụng “hợp ví”.

Anh Hoàng (TP.HCM), người có kinh nghiệm chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM, đánh giá động cơ phiên bản Eco với công suất 174 mã lực, mô men xoắn 250 Nm đã “dư sức đáp ứng cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường”. Ngoài ra, hệ thống camera và cảm biến được trang bị đầy đủ giúp những người lái mới có thể kiểm soát xe an toàn và dễ dàng hơn.

Về vận hành, anh Trần Nghĩa (Hà Nội), chủ nhân chiếc VinFast VF 6 đánh giá xe “lái sướng, tăng tốc dứt khoát”, vô-lăng nhạy, thật tay và đặc biệt hệ thống treo đa điểm phía sau “ăn chơi trong phân khúc”. Hơn nữa, công nghệ trên xe bao gồm màn hình 12,9 inch, HUD, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao - ADAS giúp việc sử dụng hằng ngày trở nên tiện nghi và hiện đại hơn các xe xăng cùng tầm.

Khả năng vận hành đường dài của VF 6 cũng được kiểm chứng qua hành trình hơn 10.000 km xuyên 6 quốc gia Đông Nam Á do reviewer Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) thực hiện. Anh cho biết chiếc xe “hoàn thành bài test một cách ấn tượng”, chở 4 người lớn và hành lý mà vẫn duy trì độ ổn định cao. Đặc biệt, trong thời tiết nắng gắt tại Lào, Campuchia hay Thái Lan, hệ thống điều hòa vẫn hoạt động tốt, mang lại sự thoải mái cho cả đoàn.

Không chỉ chiếc xe, hệ sinh thái sạc và dịch vụ hậu mãi cũng góp phần lớn vào trải nghiệm của người dùng. Với hơn 150.000 cổng sạc V-Green phủ rộng toàn quốc cùng dịch vụ hậu mãi nhanh gọn và chi phí thấp, nhiều chủ xe nhận xét việc sở hữu VF 6 “nhẹ nhàng hơn tưởng tượng”.

Lựa chọn dễ mua, dễ nuôi

Theo các chuyên gia thị trường, giai đoạn hiện tại được xem là “thời điểm vàng” để mua VF 6 khi nhiều ưu đãi cùng lúc được áp dụng, giúp chi phí sở hữu xe giảm mạnh và gia tăng sức cạnh tranh. Chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3 giảm trực tiếp 4% giá trị xe; ưu đãi thu xăng đổi điện mang lại ưu đãi tới 15 triệu đồng; cùng ưu đãi tặng thêm 2% khi mua qua website vinfastauto.com đưa giá VF 6 về dưới 700 triệu đồng. Nếu cộng thêm chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, người mua có thể tiết kiệm hàng cả trăm triệu đồng để VF 6 lăn bánh so với lựa chọn xe xăng cùng phân khúc.

Chi phí sử dụng thấp gần như bằng 0 cũng là lý do khiến nhiều người quyết định chọn VF 6. Anh Hoàng cho biết, nhờ chính sách sạc miễn phí đến giữa năm 2027, chiếc VF 6 của anh có chi phí vận hành mỗi tháng “dễ nuôi hơn bất kỳ mẫu xe nào trong cùng mức giá”. Xe điện không cần thay dầu máy, lọc dầu, bugi hay nhiều bộ phận hao mòn đặc thù cũng giúp chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể.

Nhìn từ trải nghiệm thực tế lẫn số liệu thị trường, VF 6 đang hội tụ ba yếu tố mà nhiều người dùng tìm kiếm: Dễ mua nhờ giá sau ưu đãi hấp dẫn, dễ dùng nhờ trang bị hiện đại và khả năng vận hành ổn định, dễ nuôi nhờ chi phí sử dụng thấp và hệ sinh thái sạc rộng khắp. Đây cũng là lý do mẫu SUV cỡ B này đang ghi nhận lượng quan tâm lớn và được nhiều người dùng đánh giá là “mẫu xe đáng mua nhất tầm giá 700 triệu đồng”.